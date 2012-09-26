Театр «У Моста» представит фантастическую правду о советской разведке

Posted 26 сентября 2012, 09:14
Published 26 сентября 2012, 09:14
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
«Вы все видите во мне олицетворение революции. А если я скажу Вам, что за всем за этим стояло?», — спрашивает со сцены театра «У Моста» человек, ставший родоначальником электронной музыки, внедривший свои изобретения в американское авиастроение и запустивший в США серийный выпуск подслушивающих устройств под видом музыкальных инструментов… Новая премьера театра «У Моста» по пьесе чешского драматурга Петра Зеленки посвящена русскому изобретателю Льву Сергеевичу Термену.
В 30-е годы XX века Термен приезжает в Америку с «прорывом в области современной музыки» — бесконтактным музыкальным инструментом терменвоксом. Он собирает залы и стадионы, набирает учеников, налаживает серийный выпуск терменвоксов. У него есть последователи, друзья, женщины и деньги, но ему это всё как будто не нужно. Ближайшее окружение видит в нем «революционера, игравшего для самого Ленина», и гения-изобретателя; сам же Лев Термен осознает себя лишь механизмом для изобретений и послушную марионетку в руках советской разведки.
Под авантюрным приключением, разбавленным хорошей порцией юмора, скрывается драма. В полной мере она открывается зрителю только в финале спектакля. Правда поражает. О тех, кто готов бросить мир к ногам женщины, мы слышали не раз, но Термен пожертвовал всем ради спасения своего отца.
Впрочем, не станем подробно описывать все сюжетные повороты новой постановки художественного руководителя театра Сергея Федотова.
Антонина Казанская, специально для Properm.ru.
Театр «У Моста» приглашает зрителей на премьерные показы спектакля «Термен» 26 и 27 сентября в 15.00 и 19.00, 28 сентября в 18.00 и в 21.00.