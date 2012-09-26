Театр «У Моста» представит фантастическую правду о советской разведке

В 30-е годы XX века Термен приезжает в Америку с «прорывом в области современной музыки» — бесконтактным музыкальным инструментом терменвоксом. Он собирает залы и стадионы, набирает учеников, налаживает серийный выпуск терменвоксов. У него есть последователи, друзья, женщины и деньги, но ему это всё как будто не нужно. Ближайшее окружение видит в нем «революционера, игравшего для самого Ленина», и гения-изобретателя; сам же Лев Термен осознает себя лишь механизмом для изобретений и послушную марионетку в руках советской разведки.