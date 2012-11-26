Видеофакт: Медведев, «черный бумер» и новые штрафы — v 1.2

Posted 26 ноября 2012, 15:07
Published 26 ноября 2012, 15:07
Modified 13 января, 08:33
Updated 13 января, 08:33
В субботу, 24 ноября, было опубликовано видеообращение Дмитрия Медведева, в котором он озвучил инициативу о серьезном увеличении штрафов за грубые нарушения ПДД в Москве и Петербурге до полумиллиона рублей, а в остальных регионах до 250 тыс. рублей.
Но не только инициатива об увеличении суммы штрафов вызвала шквал критики. Россиянам не угодил образ премьера, в котором тот предстал в видеоролике: черный BMW X5, черная кожаная куртка, даже часы на руке — и то черные. «В чёрной кожанке, на чёрной бэхе… ну реальный пацан!», «Если вкратце, то Димон новой тачкой хвастался. До этого айпады дарили и часы, а сейчас вот тачку подогнали», «Тонировочка на бандитской машине самое оно! чёткий пацан на чёткой бэхе, ахаха», «Такое ощущение, что Медведева осознанно дискредитируют, как можно сознательно этот угнетающе пафосный п****ц выпускать?» — примерно так отреагировали интернет-пользовали на имидж Медведева. А некоторые даже посчитали ролик рекламой BMW.
Эксперты-политологи в свою очередь назвали такой образ Медведева огромным имиджевым «проколом». «Главный инноватор страны пересел с ML63 на Х5 и поднимет штрафы за встречку до 500 тысяч рублей. Кажется, чьих-то имиджмейкеров пора расстрелять», — прокомментировал ситуацию скандальный писатель и блогер, доверенное лицо Путина на выборах Эдуард Багиров. «На черном BMW X5, на самой бандитской машине, в черной кожанке подъезжает. Если бы еще музыку из фильма „Бумер“ наложили, все было бы имиджево, органично, а так этого штриха не хватало. Я считаю, это просто имиджевая катастрофа», — заявил политолог Евгений Минченко.
Реакции интернет-пользователей долго ждать не нужно: в тот же день на YоuTube появился ролик с названием «Бумер 3 Медведев v 1.2». С легендарными музыкальными темами авторства Сергея Шнурова из фильма «Бумер». Вот этот:
Возмутив общественность полумиллионными штрафами, позже Медведев объяснился в своем Twitter. Он уточнил, что полмиллиона придется выложить только за пьяную езду, а на Facebook добавил: «Больше всего удивляют комментарии типа: „Такой штраф очень трудно заплатить“. А может, лучше просто не ездить пьяным?».
В целом, если убрать атрибуты вроде черного BMW и кожаной куртки, премьер рассказал в своем видеообращении жестокую правду, которая происходит каждый день и в каждом городе. Правда, про состояние дорог упомянуть забыл, но и по отремонтированным трассам пьяные водители тоже ездят. Даже, скорее, «низко летают». В свете полумиллионных штрафов как не вспомнить старую шутку, что в России «лучший знак, запрещающий проезд, — это бетонный блок через дорогу»…