Видеофакт: Медведев, «черный бумер» и новые штрафы — v 1.2

Но не только инициатива об увеличении суммы штрафов вызвала шквал критики. Россиянам не угодил образ премьера, в котором тот предстал в видеоролике: черный BMW X5, черная кожаная куртка, даже часы на руке — и то черные. «В чёрной кожанке, на чёрной бэхе… ну реальный пацан!», «Если вкратце, то Димон новой тачкой хвастался. До этого айпады дарили и часы, а сейчас вот тачку подогнали», «Тонировочка на бандитской машине самое оно! чёткий пацан на чёткой бэхе, ахаха», «Такое ощущение, что Медведева осознанно дискредитируют, как можно сознательно этот угнетающе пафосный п****ц выпускать?» — примерно так отреагировали интернет-пользовали на имидж Медведева. А некоторые даже посчитали ролик рекламой BMW.