В центре Перми полицейский автомобиль не поделил дорогу с «Газелью»

Posted 25 декабря 2012, 08:48
Published 25 декабря 2012, 08:48
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Сегодня днем, 25 декабря, в центре Перми на улице Монастырская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. «ВАЗ», принадлежащий вневедомственной охране, выезжал со стороны Спасо-Преображенского собора и не уступил дорогу грузовому автомобилю.
В результате аварии одна полоса движения оказалась перегорожена. Впрочем, последствия аварии были устранены в течение 15 минут.