properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2012, 08:48

Published 25 декабря 2012, 08:48

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В центре Перми полицейский автомобиль не поделил дорогу с «Газелью»

25 декабря 2012, 08:48
Сюжет
Дтп
ДТП произошло около 14 часов на улице Монастырская.

Сегодня днем, 25 декабря, в центре Перми на улице Монастырская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. «ВАЗ», принадлежащий вневедомственной охране, выезжал со стороны Спасо-Преображенского собора и не уступил дорогу грузовому автомобилю.

В результате аварии одна полоса движения оказалась перегорожена. Впрочем, последствия аварии были устранены в течение 15 минут.

Фото: Properm.ru
#Авто#Дтп#Авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика