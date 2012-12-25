В центре Перми полицейский автомобиль не поделил дорогу с «Газелью»

Сегодня днем, 25 декабря, в центре Перми на улице Монастырская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. «ВАЗ», принадлежащий вневедомственной охране, выезжал со стороны Спасо-Преображенского собора и не уступил дорогу грузовому автомобилю.