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Posted 26 декабря 2012, 03:44

Published 26 декабря 2012, 03:44

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Пожар на Екатерининской: МЧС сообщает о жертвах

26 декабря 2012, 03:44
Сюжет
Жесть
В ходе тушения жилого деревянного дома были обнаружены тела двух человек.

По предварительным данным, в результате пожара в деревянном доме на улице Екатерининская, 4 погибли два человека. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, огонь распространяется на кровлю. На месте работают 8 единиц техники и 30 человек личного состава.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Пермскому краю сегодня утром. В районе Северной дамбы загорелся деревянный жилой дом. Горение началось в цокольном этаже строения.

#Происшествия#Жесть
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