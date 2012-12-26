Пожар на Екатерининской: МЧС сообщает о жертвах

Posted 26 декабря 2012, 03:44
Published 26 декабря 2012, 03:44
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
По предварительным данным, в результате пожара в деревянном доме на улице Екатерининская, 4 погибли два человека. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, огонь распространяется на кровлю. На месте работают 8 единиц техники и 30 человек личного состава.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Пермскому краю сегодня утром. В районе Северной дамбы загорелся деревянный жилой дом. Горение началось в цокольном этаже строения.