В Мотовилихе неопознанная женщина погибла под колесами Citroen

Posted 26 декабря 2012, 04:47
Published 26 декабря 2012, 04:47
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Днем 25 декабря на улице Уральская в Мотовилихинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Около 13 часов на перекрестке Уральская-Хрустальная двигался автомобиль Citroen-С5, 28-летний водитель которого допустил наезд на пешехода.
Женщина, на вид 40–45 лет, переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Личность погибшей до сих пор не установлена, сообщает ГИБДД Пермского края.