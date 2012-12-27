В Перми ограбили страхового агента, возвращавшегося с корпоратива

На темной улице к страховому агенту подбежал мужчина и ударил ее кулаком по лицу. Женщина упала, потеряв сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что пропала сумка, в которой находились телефон, личные документы, а также договоры и деньги клиентов. Кроме этого грабитель снял со своей жертвы кольца, браслет и вырвал серьги из ушей.