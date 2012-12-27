В Перми ограбили страхового агента, возвращавшегося с корпоратива

Posted 27 декабря 2012, 05:29
Published 27 декабря 2012, 05:29
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Неприятный инцидент произошел в ночь на 25 декабря. После корпоратива сотрудница страховой компании отправилась домой на трамвае. Алкоголь подействовал усыпляюще — женщина проспала свою остановку и вышла только на улице Крылова. После чего она решила пешком дойти до Центрального рынка.
На темной улице к страховому агенту подбежал мужчина и ударил ее кулаком по лицу. Женщина упала, потеряв сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что пропала сумка, в которой находились телефон, личные документы, а также договоры и деньги клиентов. Кроме этого грабитель снял со своей жертвы кольца, браслет и вырвал серьги из ушей.
Однако в полицию женщина обращаться не стала. Стражам порядка о происшествии сообщили работники больницы, к которым потерпевшая обратилась спустя сутки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в отделе полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный женщине, оценивается в 27 тысяч рублей. Сейчас полицейские пытаются установить личность подозреваемого.