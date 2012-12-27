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Posted 27 декабря 2012, 05:29

Published 27 декабря 2012, 05:29

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми ограбили страхового агента, возвращавшегося с корпоратива

27 декабря 2012, 05:29
Сотрудница одной пермской страховой компании, возвращаясь после корпоратива домой, осталась без договоров, денег и телефона.

Неприятный инцидент произошел в ночь на 25 декабря. После корпоратива сотрудница страховой компании отправилась домой на трамвае. Алкоголь подействовал усыпляюще — женщина проспала свою остановку и вышла только на улице Крылова. После чего она решила пешком дойти до Центрального рынка.

На темной улице к страховому агенту подбежал мужчина и ударил ее кулаком по лицу. Женщина упала, потеряв сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что пропала сумка, в которой находились телефон, личные документы, а также договоры и деньги клиентов. Кроме этого грабитель снял со своей жертвы кольца, браслет и вырвал серьги из ушей.

Однако в полицию женщина обращаться не стала. Стражам порядка о происшествии сообщили работники больницы, к которым потерпевшая обратилась спустя сутки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в отделе полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный женщине, оценивается в 27 тысяч рублей. Сейчас полицейские пытаются установить личность подозреваемого.

#Происшествия#Грабеж
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