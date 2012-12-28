Администрация Перми рассказала Properm.ru, зачем нужны 15 новых светофоров

Этот светофор подвергся наибольшей критике пермяков. Напомним, исследование проблем данного перекрестка было проведено Центром дорожной информации еще в мае 2011 года. Наибольшие затруднения в движении на данном перекрестке наблюдаются в утренние и вечерние часы пик, т.к. выезд с Подлесной на шоссе Космонавтов для «совершения трудовых корреспонденций» используют жители м/р Парковый, м/р Заостровка и даже Закамска.