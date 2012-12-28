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Posted 28 декабря 2012, 05:11

Published 28 декабря 2012, 05:11

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Администрация Перми рассказала Properm.ru, зачем нужны 15 новых светофоров

28 декабря 2012, 05:11
Чтобы избежать 15-ти новостей с заголовком «Пермяки недовольны…» раскрываем предназначение каждого трехглазого регулировщика.

Установить новые светофоры городской департамент дорог и транспорта пообещал еще весной 2012 года. Пермские автомобилисты, традиционно, с опаской реагировали на известия об установке новых электронных регулировщиков в тех местах, которые они привыкли проезжать, не снижая скорости.

Шоссе Космонавтов — Подлесная.

Этот светофор подвергся наибольшей критике пермяков. Напомним, исследование проблем данного перекрестка было проведено Центром дорожной информации еще в мае 2011 года. Наибольшие затруднения в движении на данном перекрестке наблюдаются в утренние и вечерние часы пик, т.к. выезд с Подлесной на шоссе Космонавтов для «совершения трудовых корреспонденций» используют жители м/р Парковый, м/р Заостровка и даже Закамска.

Лучшее решение проблемы — организовать свободный выезд транспортных средств с Подлесной, при этом не ущемив в праве на движение поток по шоссе Космонавтов и пешеходов.
Светофор необходим для того, чтобы упростить выезд с улицы Подлесной и сократить, тем самым, пробки на этой улице. Кроме того, светофор необходим для сокращения количества ДТП на перекрестке.

Для контроля за дорожной обстановкой — чтобы избежать серьезных заторов по шоссе Космонавтов — этот светофорный объект оборудован камерами видеонаблюдения. Светофоры подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) — режим их работы можно регулировать в зависимости от ситуации на перекрестке.

Ленина — Толмачева.

Необходимость установки светофора на этом месте также вызвала массу сомнений у пермяков. Конечно, от привычки пролетать по Ленина сложно избавиться, однако здесь департамент дорог и транспорта задумался, прежде всего, о пешеходах.

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Авто#Безопасность дорожного движения#Светофоры
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