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Posted 28 декабря 2012, 04:00

Published 28 декабря 2012, 04:00

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Пермские АЗС: Плюс 5 рублей за литр, или Дизель стал дороже доллара

28 декабря 2012, 04:00
Сюжет
Бензин
Измеряем аппетиты пермских заправщиков в постоянном обзоре «Мониторинг Properm.ru — цены на топливо» и подводим итоги года.

Одно из последних (надеемся) в этом году повышений цен на топливо зафиксировано в отчетный период на заправках сетей «Феникс» и V&V: литр солярки там теперь стоит 30,90 и 30,50 рублей соответственно. Таким образом, средний ценник по городу на дизельное топливо составил 30,73 рубля. И это, как ни крути, больше $1: курс доллара на 27 декабря (день замера) — 30,61 рубля.

Цены на топливо в Перми по состоянию на 27.12.2012.

Сеть АЗС АИ-92 АИ-95 ДТ
Копейка 27,59 30,39 30,49
Нефтехимпром 27,60 30,40 30,90
V&V 27,45 29,95 30,90
Лукойл-Пермнефтепродукт 27,45 29,95 (не ЭКТО) 30,90
Феникс 27,60 29,95 30,90

* по собственным данным Properm.ru

Соотношение цен в сетях АЗС в Перми.

Непрерывный рост цен на солярку наблюдается в Перми с первых недель октября. Но тогда это можно было объяснить переходом заправщиков на заливку зимнего топлива. Сейчас, по всей видимости, повинен сезонный спрос.

У остальных сетей цены без изменений. Пока. Но с такой динамикой мы имеем все шансы встретить новый год с очередным витком роста цен. Повышение акциз же не за горами. Да и до 31-го рубля за литр уже совсем недалеко. К примеру, на заправках «Газпромнефть-Урал» в Екатеринбурге дизельное топливо отпускают уже за 31,10 рубль. В Перми, напомним, средний ценник за литр солярки составил 30,73 рубля, бензина АИ-92 — 27,52 рубля, бензина АИ-95 — 30,09 рубля.

В отличие от 2011 года, когда цены на заправках увеличивались чуть ли не в геометрической прогрессии, а потом резко упали, изменения цен на топливо в Перми в 2012 году происходили довольно-таки плавно. Порой даже успокаивающе. И это внушало ощущение железобетонной стабильности. Если охватить взглядом прайсы АЗС за весь год, можно сделать вывод: стабильность есть — в росте.

Так, с января 2012 года к декабрю 2012 года литр народного 92-го бензина подорожал в среднем на 4,02 рубля. За литр бензина АИ-95 спустя год мы отдаем в среднем на 4,69 рубля больше. А владельцам дизельных автомобилей в этом году вообще не везет: рост цены на солярку за весь 2012 год составил целых 5,23 рубля.

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Авто#Бензин#Дизель#Топливо#Мониторинг
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