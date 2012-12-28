Пермские АЗС: Плюс 5 рублей за литр, или Дизель стал дороже доллара

У остальных сетей цены без изменений. Пока. Но с такой динамикой мы имеем все шансы встретить новый год с очередным витком роста цен. Повышение акциз же не за горами. Да и до 31-го рубля за литр уже совсем недалеко. К примеру, на заправках «Газпромнефть-Урал» в Екатеринбурге дизельное топливо отпускают уже за 31,10 рубль. В Перми, напомним, средний ценник за литр солярки составил 30,73 рубля, бензина АИ-92 — 27,52 рубля, бензина АИ-95 — 30,09 рубля.