Пермские АЗС: Плюс 5 рублей за литр, или Дизель стал дороже доллара

Posted 28 декабря 2012, 04:00
Published 28 декабря 2012, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Одно из последних (надеемся) в этом году повышений цен на топливо зафиксировано в отчетный период на заправках сетей «Феникс» и V&V: литр солярки там теперь стоит 30,90 и 30,50 рублей соответственно. Таким образом, средний ценник по городу на дизельное топливо составил 30,73 рубля. И это, как ни крути, больше $1: курс доллара на 27 декабря (день замера) — 30,61 рубля.
Цены на топливо в Перми по состоянию на 27.12.2012.
|Сеть АЗС
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|Копейка
|27,59
|30,39
|30,49
|Нефтехимпром
|27,60
|30,40
|30,90
|V&V
|27,45
|29,95
|30,90
|Лукойл-Пермнефтепродукт
|27,45
|29,95 (не ЭКТО)
|30,90
|Феникс
|27,60
|29,95
|30,90
* по собственным данным Properm.ru
Соотношение цен в сетях АЗС в Перми.
Непрерывный рост цен на солярку наблюдается в Перми с первых недель октября. Но тогда это можно было объяснить переходом заправщиков на заливку зимнего топлива. Сейчас, по всей видимости, повинен сезонный спрос.
У остальных сетей цены без изменений. Пока. Но с такой динамикой мы имеем все шансы встретить новый год с очередным витком роста цен. Повышение акциз же не за горами. Да и до 31-го рубля за литр уже совсем недалеко. К примеру, на заправках «Газпромнефть-Урал» в Екатеринбурге дизельное топливо отпускают уже за 31,10 рубль. В Перми, напомним, средний ценник за литр солярки составил 30,73 рубля, бензина АИ-92 — 27,52 рубля, бензина АИ-95 — 30,09 рубля.
В отличие от 2011 года, когда цены на заправках увеличивались чуть ли не в геометрической прогрессии, а потом резко упали, изменения цен на топливо в Перми в 2012 году происходили довольно-таки плавно. Порой даже успокаивающе. И это внушало ощущение железобетонной стабильности. Если охватить взглядом прайсы АЗС за весь год, можно сделать вывод: стабильность есть — в росте.
Так, с января 2012 года к декабрю 2012 года литр народного 92-го бензина подорожал в среднем на 4,02 рубля. За литр бензина АИ-95 спустя год мы отдаем в среднем на 4,69 рубля больше. А владельцам дизельных автомобилей в этом году вообще не везет: рост цены на солярку за весь 2012 год составил целых 5,23 рубля.