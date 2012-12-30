Из алкогольных напитков россияне предпочитают пиво и водку

Продажа водки составила 49,9% (141,69 миллионов декалитров), пива — 32,4% (969,07 миллионов дал). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля водки несколько снизилась (была 50,2%), а доля пива, наоборот, увеличилась — (31,8%). Кроме того, на долю вин пришлось 10,2% (85,15 миллионов дал) проданного алкоголя, коньяка — 4% (10,85 миллионов дал).