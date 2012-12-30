Из алкогольных напитков россияне предпочитают пиво и водку

Posted 30 декабря 2012, 05:01
Published 30 декабря 2012, 05:01
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Алкогольные предпочтения россиян не меняются: на первом месте остаются водка и пиво. Об этом свидетельствуют данные продажи напитков населению за январь-ноябрь 2012 года, которые накануне обнародовал Росстат.
Продажа водки составила 49,9% (141,69 миллионов декалитров), пива — 32,4% (969,07 миллионов дал). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля водки несколько снизилась (была 50,2%), а доля пива, наоборот, увеличилась — (31,8%). Кроме того, на долю вин пришлось 10,2% (85,15 миллионов дал) проданного алкоголя, коньяка — 4% (10,85 миллионов дал).
Продажа шампанских и игристых вин в 2012 году составила 23,99 миллионов дал (2,3% в общем объеме реализованного абсолютного алкоголя), слабоалкогольных напитков — 26,86 миллионов дал (1,2%). По сравнению с прошлым годом эти показатели изменились незначительно.