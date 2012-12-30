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Posted 30 декабря 2012, 12:23

Published 30 декабря 2012, 12:23

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Началась расшифровка черных ящиков разбившегося в Москве Ту-204

30 декабря 2012, 12:23
Причины крушения лайнера, возможно, будут названы после расшифровки записей «черных ящиков».

Специалисты комиссии межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию крушения Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс» приступили к расшифровке записей бортовых самописцев лайнера.

«Черные ящики» были доставлены в научно-технический центр МАК сегодня, 30 декабря, где специалисты тут же приступили к считыванию записей. По сообщению комитета, запись на бортовых самописцах имеется, сейчас проводится ее анализ.

Напомним, при крушении лайнера ТУ-204 авиакомпании Red Wings вечером 29 декабря в московском аэропорту «Внуково», погибли четыре человека. Еще четверо находятся в больнице.

#Происшествия#Внуково#Авиакатастрофа
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