Началась расшифровка черных ящиков разбившегося в Москве Ту-204

Posted 30 декабря 2012, 12:23
Published 30 декабря 2012, 12:23
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Специалисты комиссии межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию крушения Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс» приступили к расшифровке записей бортовых самописцев лайнера.
«Черные ящики» были доставлены в научно-технический центр МАК сегодня, 30 декабря, где специалисты тут же приступили к считыванию записей. По сообщению комитета, запись на бортовых самописцах имеется, сейчас проводится ее анализ.
Напомним, при крушении лайнера ТУ-204 авиакомпании Red Wings вечером 29 декабря в московском аэропорту «Внуково», погибли четыре человека. Еще четверо находятся в больнице.