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Posted 1 января 2013, 08:14

Published 1 января 2013, 08:14

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В праздники поблажек для нетрезвых водителей не будет

1 января 2013, 08:14
Во время новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

Контроль за трезвостью на дорогах усилится в период новогодних каникул. Госавтоинспекция МВД России обращает внимание участников дорожного движения, что никаких поблажек для нетрезвых водителей ни в предпраздничные дни, ни новогодние каникулы не будет. В эти дни будет увеличено количество нарядов ДПС, заступающих на службу, в том числе в ночное время, которые ориентированы на выявление водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

#Общество#Пьяная езда#Рейд гибдд#Нетрезвый водитель
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