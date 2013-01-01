В праздники поблажек для нетрезвых водителей не будет

Posted 1 января 2013, 08:14
Published 1 января 2013, 08:14
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Контроль за трезвостью на дорогах усилится в период новогодних каникул. Госавтоинспекция МВД России обращает внимание участников дорожного движения, что никаких поблажек для нетрезвых водителей ни в предпраздничные дни, ни новогодние каникулы не будет. В эти дни будет увеличено количество нарядов ДПС, заступающих на службу, в том числе в ночное время, которые ориентированы на выявление водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.