В праздники поблажек для нетрезвых водителей не будет

Контроль за трезвостью на дорогах усилится в период новогодних каникул. Госавтоинспекция МВД России обращает внимание участников дорожного движения, что никаких поблажек для нетрезвых водителей ни в предпраздничные дни, ни новогодние каникулы не будет. В эти дни будет увеличено количество нарядов ДПС, заступающих на службу, в том числе в ночное время, которые ориентированы на выявление водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения.