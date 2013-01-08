Входит в привычку: в начале 2013 года в Перми подорожал бензин

Posted 8 января 2013, 11:00
Published 8 января 2013, 11:00
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Третий год Properm.ru замеряет цены на пермских автозаправках. И в третий раз первый в году мониторинг можно начинать со слов «цены поднялись». Причина — в акцизах. Однако простые обыватели, как ни силятся, так и не могут просчитать точную зависимость в рублях и копейках от поднимающихся акцизных ставок. Поэтому — констатируем факты.
Первое повышение цен на топливо в Перми произошло, по данным издания Busines Class, 4 и 5 января 2013 года. Прайс-листы пермских заправщиков подросли в среднем на 50 копеек за литр каждого вида топлива. На прежнем уровне цены на топливо остались только у сети АЗС «Копейка». Совсем немного поднялись ценники на заправках сети V&V. На заправках сетей «Феникс» и «Нефтехимпром» подорожало лишь дизельное топливо, а «Лукойл-Пермнефтепродукт» от души добавил по 50 копеек сверху на каждый вид топлива.
Цены на топливо в Перми по состоянию на 08.01.2013
|Сеть АЗС
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|Копейка
|27,59
|30,39
|30,49
|Нефтехимпром
|27,60
|30,40
|31,40
|V&V
|27,40
|29,80
|30,50
|Лукойл-Пермнефтпродукт
|27,95
|30,45 (не ЭКТО)
|31,40
|Феникс
|27,60
|29,95
|31,40
* по собственным данным Properm.ru
Так, средняя цена литра бензина АИ-92 в Перми составила 27,62 рублей, литра бензина АИ-95 — 30,19 рублей, литра дизельного топлива — 31,03 рубль.
Как видно из диаграммы соотношения цен на пермских заправках, «Лукойл-Пермнефтепродукт» вернул себе звание самой дорогой сети АЗС. Отметим, несколько месяцев 2012 года этой сети, вопреки ожиданиям автомобилистов, удавалось удерживать одни из самых низких в Перми цен на топливо. Самым недорогим топливом торгует сеть АЗС V&V.
Напомним, за весь 2012 год в Перми литр 92-го бензина подорожал в среднем на 4,02 рубля, литр бензина АИ-95 — в среднем на 4,69 рубля, литр дизеля — на целых 5,23 рубля. Ожидается, что цены на топливо в Перми в 2013 году поднимутся еще на 1–1,5 рубля в течение 2–3 месяцев, после чего прайс-листы на пермских заправках будут зафиксированы на некоторый период, допуская лишь незначительные колебания.