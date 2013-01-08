Входит в привычку: в начале 2013 года в Перми подорожал бензин

Третий год Properm.ru замеряет цены на пермских автозаправках. И в третий раз первый в году мониторинг можно начинать со слов «цены поднялись». Причина — в акцизах. Однако простые обыватели, как ни силятся, так и не могут просчитать точную зависимость в рублях и копейках от поднимающихся акцизных ставок. Поэтому — констатируем факты.