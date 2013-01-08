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Posted 8 января 2013, 11:00

Published 8 января 2013, 11:00

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

Входит в привычку: в начале 2013 года в Перми подорожал бензин

8 января 2013, 11:00
Сюжет
Бензин
Измеряем аппетиты пермских заправщиков в постоянном обзоре «Мониторинг Properm.ru — цены на топливо».

Третий год Properm.ru замеряет цены на пермских автозаправках. И в третий раз первый в году мониторинг можно начинать со слов «цены поднялись». Причина — в акцизах. Однако простые обыватели, как ни силятся, так и не могут просчитать точную зависимость в рублях и копейках от поднимающихся акцизных ставок. Поэтому — констатируем факты.

Первое повышение цен на топливо в Перми произошло, по данным издания Busines Class, 4 и 5 января 2013 года. Прайс-листы пермских заправщиков подросли в среднем на 50 копеек за литр каждого вида топлива. На прежнем уровне цены на топливо остались только у сети АЗС «Копейка». Совсем немного поднялись ценники на заправках сети V&V. На заправках сетей «Феникс» и «Нефтехимпром» подорожало лишь дизельное топливо, а «Лукойл-Пермнефтепродукт» от души добавил по 50 копеек сверху на каждый вид топлива.

Цены на топливо в Перми по состоянию на 08.01.2013

Сеть АЗС АИ-92 АИ-95 ДТ
Копейка 27,59 30,39 30,49
Нефтехимпром 27,60 30,40 31,40
V&V 27,40 29,80 30,50
Лукойл-Пермнефтпродукт 27,95 30,45 (не ЭКТО) 31,40
Феникс 27,60 29,95 31,40

* по собственным данным Properm.ru

Так, средняя цена литра бензина АИ-92 в Перми составила 27,62 рублей, литра бензина АИ-95 — 30,19 рублей, литра дизельного топлива — 31,03 рубль.

Как видно из диаграммы соотношения цен на пермских заправках, «Лукойл-Пермнефтепродукт» вернул себе звание самой дорогой сети АЗС. Отметим, несколько месяцев 2012 года этой сети, вопреки ожиданиям автомобилистов, удавалось удерживать одни из самых низких в Перми цен на топливо. Самым недорогим топливом торгует сеть АЗС V&V.

Напомним, за весь 2012 год в Перми литр 92-го бензина подорожал в среднем на 4,02 рубля, литр бензина АИ-95 — в среднем на 4,69 рубля, литр дизеля — на целых 5,23 рубля. Ожидается, что цены на топливо в Перми в 2013 году поднимутся еще на 1–1,5 рубля в течение 2–3 месяцев, после чего прайс-листы на пермских заправках будут зафиксированы на некоторый период, допуская лишь незначительные колебания.

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Авто#Бензин#Дизель#Топливо#Азс#Мониторинг
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