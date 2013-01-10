В центре Перми спортплощадку разменяют на автостоянку

По информации жителей дома, на выравнивание участка площадью 1664 кв. м, установку футбольных ворот и баскетбольных колец было потрачено около 100 тыс. рублей из бюджета города. В ноябре 2012 года администрация Перми предоставила участок, на котором расположена площадка, в аренду ООО «Благоустройство» для строительства автостоянки. Вдоль улицы Краснофлотская уже спилили деревья и снесли гаражи. Жильцам пообещали, что площадку перенесут в другое место, однако такой вариант их не устраивает.