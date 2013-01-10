В центре Перми спортплощадку разменяют на автостоянку

Posted 10 января 2013, 08:47
Published 10 января 2013, 08:47
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Жители дома №53 по улице Куйбышева намерены побороться за сохранение в своем дворе спортивной площадки, на месте которой может появиться автомобильная стоянка. Спортплощадка была оборудована на перекрестке улиц Краснофлотская и Механошина несколько лет назад в рамках городской программы развития микрорайонов.
По информации жителей дома, на выравнивание участка площадью 1664 кв. м, установку футбольных ворот и баскетбольных колец было потрачено около 100 тыс. рублей из бюджета города. В ноябре 2012 года администрация Перми предоставила участок, на котором расположена площадка, в аренду ООО «Благоустройство» для строительства автостоянки. Вдоль улицы Краснофлотская уже спилили деревья и снесли гаражи. Жильцам пообещали, что площадку перенесут в другое место, однако такой вариант их не устраивает.
Как рассказала Properm.ru жительница микрорайона Татьяна Бурлакова, жильцы не видели планов будущей парковки и не знают ее размеров. Однако, по ее мнению, перенос площадки ближе к дороге вряд ли возможен, так как там сейчас расположен мусорный контейнер.
Как сообщили Properm.ru в администрации Свердловского района, указанный участок действительно сдан в аренду под размещение автостоянки. «В настоящее время рассматривается вопрос о переносе детской площадки за счет средств организатора автостоянки. Администрация района проводит совещания с жителями близлежащих домов, чтобы учесть их интересы и обеспечить безопасность детей. Кроме того, планируется перенести контейнерную площадку подальше от игровой зоны», — пояснили чиновники.
Необходимость строительства стоянки объясняют активной застройкой микрорайона: прямо напротив площадки, за которую развернулась борьба, продолжается возведение 17-и и 25-этажных домов компании «РЕНОВА-СтройГрупп» («квартал на Механошина»). Со сдачей этого жилья потребность в парковочных местах резко вырастет, хотя в пределах нескольких сотен метров от площадки уже расположено несколько автостоянок.
Жильцы близлежащих домов признают, что сейчас переговоры с властями вошли в конструктивное русло, однако не верят в то, что их интересы будут учтены.