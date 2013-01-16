«Военкомат — страна чудес», или как я получил путевку во Владивосток

Меня зовут Влад Аскариди. В ноябре 2011 года я ушел служить на флот. Если быть точным, в штаб Тихоокеанского флота, где и встретил свой 24-й новый год. А началось все в октябре 2011 года. Хотя на самом деле гораздо раньше — в 1987 году, когда я родился в этой стране. Все уже знали, что через 18 лет я уйду «также как все, в сапогах» куда-нибудь в Сибирь защищать границы нашего великого государства от потенциального врага, который может и не нападет никогда, но если я буду там с автоматом и в сапогах, точно не нападет.