Мониторинг Properm.ru: все топливо в Перми дорожает

Posted 23 января 2013, 13:00
Published 23 января 2013, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
За две недели прайсы на пермских АЗС изменились в большую сторону в диапазоне от 20 до 50 копеек за литр всех видов топлива.
Первыми прайс-листы на АЗС, еще к предыдущем замеру, переписал «Лукойл-Пермнефтепродукт», а остальные лишь немного откорректировали цены. Теперь же, спустя две недели, конкуренты крупнейшего пермского заправщика подтянулись.
Цены на топливо в Перми по состоянию на 23.01.2013
|Сеть АЗС
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|Феникс
|28,25
|30,95
|31,40
|Нефтехимпром
|28,25
|30,95
|31,40
|V&V
|27,70
|30,20
|31,20
|Лукойл-Пермнефтепродукт
|27,95
|30,45 (не ЭКТО)
|31,40
* по собственным данным Properm.ru
Так, средняя цена литра бензина АИ-92 в Перми составила 28,03 рубля, литра бензина АИ-95 — 30,64 рублей, литра дизельного топлива — 31,35 рубль.
В середине января проблему повышения цен на топливо прокомментировал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Владимир Дмитриев.
Из комментария топ-менеджера мы так и не поняли, по какой причине поднялись цены на тот вид топливо, который пока что не облагается акцизом. На просьбу Properm.ru дать более подробный комментарий компания до сих пор не ответила.
Как видим из диаграммы ниже, самым недорогим топливом торгует сеть АЗС V&V. Сети «Феникс» и «Нефтехимпром» традиционно держат свои цены на одинаковом, и не самом низком, уровне. На их фоне бензин АИ-95 Евро от «Лукойл-Нефтепродукт» кажется дешевле, однако автомобилисты нередко выбирают АИ-95 ЭКТО по цене 31,45 рубль за литр — самый дорогой в регионе.
Соотношение цен на крупнейших сетевых АЗС города
Напомним, эксперты прогнозировали рост цен на все виды топлива в начале 2013 года в пределах 1–1,5 рублей, после чего прайс-листы на пермских заправках будут зафиксированы на некоторый период, допуская лишь незначительные колебания.