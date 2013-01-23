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Posted 23 января 2013, 13:00

Published 23 января 2013, 13:00

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Мониторинг Properm.ru: все топливо в Перми дорожает

23 января 2013, 13:00
Сюжет
Бензин
Измеряем аппетиты пермских заправщиков в постоянном обзоре. Второй замер цен на топливо в новом году и вновь расстройство — не понизились. Опять рост!

За две недели прайсы на пермских АЗС изменились в большую сторону в диапазоне от 20 до 50 копеек за литр всех видов топлива.

Первыми прайс-листы на АЗС, еще к предыдущем замеру, переписал «Лукойл-Пермнефтепродукт», а остальные лишь немного откорректировали цены. Теперь же, спустя две недели, конкуренты крупнейшего пермского заправщика подтянулись.

Цены на топливо в Перми по состоянию на 23.01.2013

Сеть АЗС АИ-92 АИ-95 ДТ
Феникс 28,25 30,95 31,40
Нефтехимпром 28,25 30,95 31,40
V&V 27,70 30,20 31,20
Лукойл-Пермнефтепродукт 27,95 30,45 (не ЭКТО) 31,40

* по собственным данным Properm.ru

Так, средняя цена литра бензина АИ-92 в Перми составила 28,03 рубля, литра бензина АИ-95 — 30,64 рублей, литра дизельного топлива — 31,35 рубль.

В середине января проблему повышения цен на топливо прокомментировал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Владимир Дмитриев.

Владимир Дмитриев:— На 2013 год намечено два изменения акцизов. С 1 января — на ДТ порядка 1 рубль 14 коп. И на бензины Евро-4 — 1 руб. 30 коп. Благодаря четкой работе наших нефтепереработчиков, «ЛУКОЙЛ» перешел на Евро-5 и повышение их не коснется. Акциз на Евро-5 будет повышен с 1 июля — на 46 копеек. Это политика государства, которая стимулирует производителей делать более качественный продукт. Чем он менее качественный, тем выше на него акциз.

Из комментария топ-менеджера мы так и не поняли, по какой причине поднялись цены на тот вид топливо, который пока что не облагается акцизом. На просьбу Properm.ru дать более подробный комментарий компания до сих пор не ответила.

Как видим из диаграммы ниже, самым недорогим топливом торгует сеть АЗС V&V. Сети «Феникс» и «Нефтехимпром» традиционно держат свои цены на одинаковом, и не самом низком, уровне. На их фоне бензин АИ-95 Евро от «Лукойл-Нефтепродукт» кажется дешевле, однако автомобилисты нередко выбирают АИ-95 ЭКТО по цене 31,45 рубль за литр — самый дорогой в регионе.

Соотношение цен на крупнейших сетевых АЗС города

Напомним, эксперты прогнозировали рост цен на все виды топлива в начале 2013 года в пределах 1–1,5 рублей, после чего прайс-листы на пермских заправках будут зафиксированы на некоторый период, допуская лишь незначительные колебания.

Фото: Properm.ru
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