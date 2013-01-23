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Posted 23 января 2013, 05:19

Published 23 января 2013, 05:19

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Центробанк выпустил золотую монету весом один килограмм

23 января 2013, 05:19
Памятная монета входит в серию «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани».

Сегодня, 23 января, Центробанк выпустил в обращение монету номиналом 10 тыс. рублей из золота 999 пробой. Вес одной монеты составляет один килограмм.

Памятная монета выпускается в серии «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани».

Как следует из материалов ЦБ, монета имеет форму круга диаметром 10 сантиметров. На лицевой стороне изображен двуглавый орел. На обратной — рельефные изображения спортсменов различных видов спорта на фоне панорамы Казани.

Тираж золотой монеты номиналом 10 тыс. рублей составляет100 штук.

#Банки#Цб#Монеты
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