Центробанк выпустил золотую монету весом один килограмм

Posted 23 января 2013, 05:19
Published 23 января 2013, 05:19
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Сегодня, 23 января, Центробанк выпустил в обращение монету номиналом 10 тыс. рублей из золота 999 пробой. Вес одной монеты составляет один килограмм.
Памятная монета выпускается в серии «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани».
Как следует из материалов ЦБ, монета имеет форму круга диаметром 10 сантиметров. На лицевой стороне изображен двуглавый орел. На обратной — рельефные изображения спортсменов различных видов спорта на фоне панорамы Казани.
Тираж золотой монеты номиналом 10 тыс. рублей составляет100 штук.