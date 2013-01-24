«Такое ощущение, что собаки везде!»: один день с бригадой по отлову

На улице еще темно, а ловцы уже забираются в машину — старенький УАЗ типа «буханка». Компанию нам составляет ветеринар Кристина, уже пять лет работающая в муниципальной службе. План на день — отработать все заявки, поступившие из Орджоникидзевского района Перми. Отправляемся в Голованово. Во дворе, указанном в заявке, не видно ни людей, ни собак. Первого «пассажира» встречаем недалеко от улицы Бенгальская. Точный выстрел — и собака словно замертво падает в снег.