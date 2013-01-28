В Пермь доставили закрытый гроб с телом Ильнара Закирова

— Я удивляюсь, они в течение суток не могли его найти, но часть же огорожена, куда кроме как через КПП человек может уйти? — задается вопросом Раиль. — Если бы это случилось во второй, третий месяц службы, это можно было бы объяснить дедовщиной, но на седьмой! В интернете мы прочитали о 21 случае возбуждения уголовных дел в этой части за последние полгода. Наверное, это о чем-то говорит? Наверное, если человек сделал бы это добровольно, он оставил бы записку.