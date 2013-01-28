В Пермь доставили закрытый гроб с телом Ильнара Закирова

Posted 28 января 2013, 11:02
Published 28 января 2013, 11:02
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Тело военнослужащего из Уинского района Ильнара Закирова встречали в субботу ночью, 26 января. В центре зала ожидания железнодорожного вокзала «Пермь 2» несколько мрачных немолодых мужчин. До прибытия поезда с гробом осталось 30 минут.
Ильмар Закиров, отец погибшего военнослужащего, сидит, опустив голову, и смотрит остекленевшими глазами в одну точку. С ним заговаривают, он изредка рассеяно кивает. Подходим к дяде Ильнара, Раилю Гайнутдинову, он держится тверже.
— Мы за все время службы не получали от него никаких тревожных известий, — вспоминает Раиль, глядя в сторону. — 19 января он разговаривал с матерью по телефону, говорил с братом. А когда позвонили к концу рабочего дня и сказали, что шесть часов его не могут найти, все насторожились. И на следующий день такое печальное сообщение пришло.
В воздухе время от времени появляются виноватые фразы «я отправляла этого парня служить», «в голове не укладывается», «столько жизни в нем было». Взгляд отца выдержать не может никто.
— Мы (в армии — Properm.ru) только письма писали, сегодня у них есть возможность общаться по сотовому, но почему-то они все твердят, что все у них хорошо, — недоверчиво говорит Гайнутдинов. — Мне рассказывали, что у них сотовые собрали, а когда надо позвонить, выдают, а рядом стоит командир. При нем они выходят на связь и под его присмотром говорят, что все у них хорошо.
Вокруг с сосредоточенным лицом ходит военный комиссар Уинского и Ординского районов. Он отказывается разговаривать под диктофон.
— Свяжитесь с нашей пресс-службой, мне нечего вам сказать, я сам всю информацию получаю от родственников, — виновато пожимает плечами военком и суетливо уходит. 18 минут до прибытия поезда.
— Я удивляюсь, они в течение суток не могли его найти, но часть же огорожена, куда кроме как через КПП человек может уйти? — задается вопросом Раиль. — Если бы это случилось во второй, третий месяц службы, это можно было бы объяснить дедовщиной, но на седьмой! В интернете мы прочитали о 21 случае возбуждения уголовных дел в этой части за последние полгода. Наверное, это о чем-то говорит? Наверное, если человек сделал бы это добровольно, он оставил бы записку.
У Раиля просит зажигалку парень возраста Ильнара. У него суровое и слегка виноватое лицо. Как у всех, кто в тот день смотрел в лицо Ильмара Закирова. Получив свое, отходит в сторону.
— Говорят, что какого-то сержанта взяли под стражу, что он виноват, — продолжает перечислять свои сомнения Раиль. — Не уверен. Тем более, что они были одного призыва. Были бы разных призывов, это еще можно понять…
Все начинают говорить о том, что тело необходимо отправить в морг на Старцева, 61 для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. 11 минут до прибытия поезда.
— Предварительно мне сказали по телефону, что на теле никаких повреждений нет, ни ссадин, ни синяков, — говорит Раиль. — Уже проведена экспертиза, но ее результатов еще нет. Мы хотим провести свою экспертизу, сделаем это сегодня же ночью.
У семьи Закировых остались вопросы к организации доставки тела Ильнара. «Груз 200» с его телом везли в Пермь неделю.
— В приказе министерства обороны сказано, что тело человека доставляется в кратчайшие сроки, — добавил Раиль. — Кратчайшие сроки были во вторник (22 января — Properm.ru). Нужно было только забрать тело, экспертиза была сделана. А сегодня какое число?
— Да за человека просто не считают, ведут себя с людьми как со скотиной! — неожиданно вмешался в разговор мужчина, который сидел напротив. Оглянувшись на отца, он смутился и больше не произнес ни слова.
— В этой части не было порядка и, наверное, никогда не будет, — продолжил о своем Раиль. — Там все пущено на самотек, офицеры не контролируют, младший сержантский состав имеет большие права и чувствуют свою безнаказанность.
Пять минут до прибытия поезда. Все встают и направляются к перрону. Там уже расставлены солдаты из группы сопровождения «груза 200».
Толпа родственников подходит к вагону. Там уже ждет команда сопровождения — солдаты и пара офицеров в форме. Родственники смешиваются с ними в одну толпу. Все замерли у вагона. Дверь заклинило.
— … мать — слышна ругань изнутри. Дверь нехотя поддалась, показав тускло освещенные внутренности вагона, заставленного багажом.
Первыми на снег упали картонные коробки. Показался гроб. Отец резко отвернулся, его плечи затряслись. Объявление времени прибытия следующего поезда заглушило все звуки.
— Да, неприятно, наверно, такие «посылки» получать, — задумчиво проговорила женщина, наблюдавшая за этой сценой.
Грузчики продолжили бросать коробки на снег возле багажного вагона.
PS: Провести экспертизу тела родственникам в тот вечер не удалось. Эксперты объяснили это тем, что пока нет результатов первой экспертизы, проводить вторую бессмысленно. Похороны Ильнара прошли сегодня, 28 января в Уинском районе. «Мы решили не ждать, сколько можно, и так больше недели прошло, — признался Раиль в телефонном разговоре. — На этой неделе получим результаты экспертизы, поймем, что делать дальше.