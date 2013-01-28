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Posted 28 января 2013, 07:30

Published 28 января 2013, 07:30

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Пермском крае в очереди на жилье стоят около 13,5 тысяч детей-сирот

28 января 2013, 07:30
По новому законодательству право на предоставление жилья дополнительно получили 4,5 тысячи человек. Когда они смогут его получить, пока неизвестно.

С 1 января 2013 года в России изменилась система предоставления жилья для детей-сирот. Теперь право на бесплатное жилье по договору найма из спецжилфонда дополнительно получат сироты, у которых уже имеется жилье, но которые по ряду обстоятельств не могут в нем проживать. Как рассказал Properm.ru уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков, в регионе таких насчитывается 4,5 тысячи.

Павел Миков: Дополнительно потребуется жилье 4,5 тысячам детей, а ранее в очереди уже стояло около 9 тысяч. Таким образом, у нас количество нуждающихся в обеспечении жильем за счет государства не уменьшилось, а увеличилось. На решение этой задачи из краевого бюджета на 2013 год предусмотрено 770 миллионов, из федерального — 290 миллионов.

По словам Микова, на сегодняшний день в Пермском крае есть проблемы с предоставлением жилья по новому законодательству. В частности, не приняты подзаконные акты, которые бы четко определяли процедуру предоставления этого жилья. О других сложностях, с которыми краевые власти столкнутся в ближайшее время, читайте 29 января в интервью с Павлом Миковым на портале Properm.ru.

#Общество#Дети-сироты#Миков#Жилье сиротам
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