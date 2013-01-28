В Пермском крае в очереди на жилье стоят около 13,5 тысяч детей-сирот

С 1 января 2013 года в России изменилась система предоставления жилья для детей-сирот. Теперь право на бесплатное жилье по договору найма из спецжилфонда дополнительно получат сироты, у которых уже имеется жилье, но которые по ряду обстоятельств не могут в нем проживать. Как рассказал Properm.ru уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков, в регионе таких насчитывается 4,5 тысячи.