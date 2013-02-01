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Posted 1 февраля 2013, 03:15

Published 1 февраля 2013, 03:15

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Краевые власти заявили о росте пенсий

1 февраля 2013, 03:15
Сюжет
Пенсии
С 1 февраля трудовые пенсии должны вырасти на 6,6 процента.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, с первого февраля в регионе на 6,6 процента вырастут трудовые пенсии. В пересчете на денежный эквивалент это составляет порядка 611 рублей. Теперь размер трудовой пенсии будет примерно 9872 рубля.

Пенсии по старости возрастут в среднем на 634 рублей и в среднем составят 10242 рублей. При этом прибавка рассчитывается индивидуально и зависит от размера получаемой пенсии.

В Пермском крае, по данным статистики, 91,5 процента от всех получателей, имеют именно трудовую пенсию. Это означает, что для выплаты пенсий в новых размерах дополнительно потребуется более 430 миллионов рублей в месяц. Однако, как уверяют в краевой администрации, деньги на эти цели у пенсионного фонда есть.

#Общество#Пенсии#Рост пенсий
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