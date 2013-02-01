Краевые власти заявили о росте пенсий

В Пермском крае, по данным статистики, 91,5 процента от всех получателей, имеют именно трудовую пенсию. Это означает, что для выплаты пенсий в новых размерах дополнительно потребуется более 430 миллионов рублей в месяц. Однако, как уверяют в краевой администрации, деньги на эти цели у пенсионного фонда есть.