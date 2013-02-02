Игорь Аверкиев резко раскритиковал логотип юбилея Перми

Кроме того, эксперт ПГП рассуждает о мероприятиях главного юбилейного месяца — июня. Аверкиев делает неутешительный вывод: «Одним словом, как всегда, шило на мыло променяли: столичных соврисковых налетчиков на местечковых проектных графоманов (это я про „дико креативных“). И все та же немыслимая „коррупция симпатий“ во главе всей культурной политики».



«Понимаю, что на одном только пермском материале много классных юбилейных мероприятий не наберешь. Так много и не надо. Не надо 30 за месяц. Хватит 5, но шикарных. Вложитесь в них как следует, доведите до ума, наймите хороших консультантов», — советует Игорь Аверкиев.



«В культуре все зависит от культуры тех, кто принимает решения. С этим у нас мрак. Бывшие комсомольцы и „русский бизнес“ во власти — достали», — пишет эксперт Пермской гражданской палаты.