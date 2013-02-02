Игорь Аверкиев резко раскритиковал логотип юбилея Перми

Posted 2 февраля 2013,, 09:24
Published 2 февраля 2013,, 09:24
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Эксперт Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев высказался по поводу утвержденного оргкомитетом по подготовке к празднованию 290-летия Перми юбилейного логотипа. Напомним, что разработала логотип компания Ozon Group Олега Ощепкова.
«Юбилей города — это, конечно, праздник, радость, фейерверки и все такое, но не утренник же в детском саду и не фестиваль ЛГБТ, при всем моем безразличии к человеческой сексуальной ориентации. Люди, выбравшие эти сладенько-миленькие розово-голубенькие шарики-колечки в качестве юбилейного символа большого уральского города, видимо, не знают никакого другого праздника и веселья, кроме тех самых детских утренников и первомайских демонстраций — но ведь это какой-то изъян в душе, не говоря уже о профнепригодности чиновников, которым не повезло заниматься культурой во втором десятилетии XXI века», — написал Аверкиев и добавил, что считает этот логотип «незамысловатой альтернативой букве „П“.
Кроме того, эксперт ПГП рассуждает о мероприятиях главного юбилейного месяца — июня. Аверкиев делает неутешительный вывод: «Одним словом, как всегда, шило на мыло променяли: столичных соврисковых налетчиков на местечковых проектных графоманов (это я про „дико креативных“). И все та же немыслимая „коррупция симпатий“ во главе всей культурной политики».
«Понимаю, что на одном только пермском материале много классных юбилейных мероприятий не наберешь. Так много и не надо. Не надо 30 за месяц. Хватит 5, но шикарных. Вложитесь в них как следует, доведите до ума, наймите хороших консультантов», — советует Игорь Аверкиев.
«В культуре все зависит от культуры тех, кто принимает решения. С этим у нас мрак. Бывшие комсомольцы и „русский бизнес“ во власти — достали», — пишет эксперт Пермской гражданской палаты.
* Движение признано экстремистским в России.