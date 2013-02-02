В России отмечают 70-летие победы в Сталинградской битве

Нападение войск Германии на Сталинград началось 19 августа 1942 года и завершилось 2 февраля 1943 года. Сталинград был стратегически важным городом в глазах немецкого командования, которое пыталось захватить юг России и получить контроль над нефтяными месторождениями. Город имел также и символическое значение из-за своего названия. Тяжелые сражения длились шесть месяцев и стали одной из самых кровавых битв в современной истории. По официальным данным, в Сталиградской битве погибли около 1 миллиона человек.