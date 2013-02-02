В России отмечают 70-летие победы в Сталинградской битве

Posted 2 февраля 2013, 08:56
Published 2 февраля 2013, 08:56
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
2 февраля в России отмечается 70-я годовщина окончания одного из главных сражений Второй мировой войны — Сталинградской битвы. В этот день Волгоград временно получит свое прежнее название.
Президент РФ Владимир Путин возглавит торжественные мероприятие на месте сражения, в том числе военный парад и возложение венков в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. В городе также запланирован салют из 18 советских артиллерийских орудий времен Великой отечественной войны. Немецкие ветераны также приглашены в Волгоград, равно как и высшее командование союзников России во Второй мировой войне — Великобритании и США, сообщает «Росбалт».
У Мемориала Воину-освободителю в микрорайоне Рабочий поселок в Перми сегодня прошла ставшая ежегодной Вахта памяти, посвященная Дню воинской славы России. В Пермском крае на сегодняшний день живет 41 человек, награжденный медалью «За оборону Сталинграда». Самой старшей из ветеранов – Нине Петровне Незимовой, прошедшей всю войну медсестрой, в январе исполнился 101 год. К юбилею Сталинградской битвы пермяки-участники этого сражения получили поздравления от президента страны.
Нападение войск Германии на Сталинград началось 19 августа 1942 года и завершилось 2 февраля 1943 года. Сталинград был стратегически важным городом в глазах немецкого командования, которое пыталось захватить юг России и получить контроль над нефтяными месторождениями. Город имел также и символическое значение из-за своего названия. Тяжелые сражения длились шесть месяцев и стали одной из самых кровавых битв в современной истории. По официальным данным, в Сталиградской битве погибли около 1 миллиона человек.