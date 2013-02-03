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Posted 3 февраля 2013, 10:57

Published 3 февраля 2013, 10:57

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В вопросе перевода часов Басаргин не будет принимать скоропалительных решений

3 февраля 2013, 10:57
На данном этапе будет осуществлена работа по ознакомлению жителей Прикамья со всеми плюсами и минусами при переводе стрелок.

В своем блоге губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил, что не собирается принимать скорополительных решений в вопросе перевода часов в регионе.

«Очевидно, что нельзя было ограничиваться выбором одного критерия. Необходимо учитывать и экономику, и влияние на здоровье людей. Эти вещи настолько взаимосвязаны, что нужно учитывать комплексный эффект. Руководствуясь этим, большинство участников обсуждения выступили за перевод стрелок. С другой стороны, итоги опроса убеждают в том, что нет нужды рубить с плеча. Сам факт, что пост с опросом стал самой популярной записью за все время существования блога, говорит о том, что тема чрезвычайно злободневная», — пишет губернатор.

По словам Виктора Басаргина, на данном этапе будет проведена работа по ознакомлению жителей Прикамья со всеми плюсами и минусами при переводе часов, после чего он планирует провести независимый социологический опрос с большой репрезентативной выборкой. В случае выявления необходимости изменения часовой зоны потребуется принять нормативно-правовой акт губернатора Пермского края о целесообразности перехода региона в иную часовую зону, а также Постановление Законодательного Собрания края по этому же вопросу и направить соответствующее обращение в адрес Правительства Российской Федерации, после чего оно утвердит или не утвердит Постановление, которое внесет изменения в состав территорий, образующих часовые зоны, сообщает Business-Class.

#Общество#Басаргин#Перевод часов
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