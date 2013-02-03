В вопросе перевода часов Басаргин не будет принимать скоропалительных решений

«Очевидно, что нельзя было ограничиваться выбором одного критерия. Необходимо учитывать и экономику, и влияние на здоровье людей. Эти вещи настолько взаимосвязаны, что нужно учитывать комплексный эффект. Руководствуясь этим, большинство участников обсуждения выступили за перевод стрелок. С другой стороны, итоги опроса убеждают в том, что нет нужды рубить с плеча. Сам факт, что пост с опросом стал самой популярной записью за все время существования блога, говорит о том, что тема чрезвычайно злободневная», — пишет губернатор.