Чайковский на втором месте по престижности муниципалитетов края. После Перми

По результатам рейтингования лидирующие позиции ожидаемо заняла Пермь, на второй строчке рейтинга с существенным отставанием южный город региона Чайковский, точка роста на карте Пермского края, на территории которого находится большое количество промышленных предприятий. За 2012 год в Чайковском был отмечен рост цен на недвижимость на 20%, а на некоторые объекты и на 30%. Положительную динамику показали еще две территории: значительный рост цен в 2012 году был зафиксирован аналитиками в Соликамске (4 группа) и Губахе (7 группа). Березники попали на пятую строчку рейтинга из-за большого разброса цен на вторичную недвижимость, связанного с геологической ситуацией из-за Березниковского провала, сообщают специалисты «Р-Консалтинг».