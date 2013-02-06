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Posted 6 февраля 2013, 09:41

Published 6 февраля 2013, 09:41

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Чайковский на втором месте по престижности муниципалитетов края. После Перми

6 февраля 2013, 09:41
Эксперты сопоставили показатели по статистике строительства жилья, его стоимости и численности населения муниципалитетов Пермского края и сделали вывод о том, у каких территорий больше перспектив для развития.

Консалтинговая компания «Р-Консалтинг» составила рейтинг престижности районов Пермского края по итогам 2012 года. По мнению авторов работы, это исследование позволило бы определить инвестиционную привлекательность каждого муниципального образования региона.

За основу были взяты данные о численности населения, средней цене квадратного метра на вторичном рынке и расчетной стоимости одного кв.м. жилья, утвержденной в каждом муниципальном образовании,о динамике объемов ввода жилья и показатели по объему ввода жилья на одного человека.

По результатам рейтингования лидирующие позиции ожидаемо заняла Пермь, на второй строчке рейтинга с существенным отставанием южный город региона Чайковский, точка роста на карте Пермского края, на территории которого находится большое количество промышленных предприятий. За 2012 год в Чайковском был отмечен рост цен на недвижимость на 20%, а на некоторые объекты и на 30%. Положительную динамику показали еще две территории: значительный рост цен в 2012 году был зафиксирован аналитиками в Соликамске (4 группа) и Губахе (7 группа). Березники попали на пятую строчку рейтинга из-за большого разброса цен на вторичную недвижимость, связанного с геологической ситуацией из-за Березниковского провала, сообщают специалисты «Р-Консалтинг».

Замыкают «ТОП-3» рейтинга Чернушка, столица Коми-округа — Кудымкар и расположенный в непосредственной близи от краевой столицы Пермский район. Высокие цены на недвижимость в столице Коми-округа обусловлены отсутствием предложений на вторичном рынке жилья при высоком спросе.

Учитывая схожий уровень экономического развития ряда районов, муниципальные образования были объединены в восемь групп, каждой был присвоен свой коэффициент престижности.

#Недвижимость#Цены на жилье#Территории#Территориальное развитие
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