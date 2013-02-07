Росреестр: «Ажиотажа на приватизацию квартир в Перми нет»

— В официальных источниках пока никакой информации о продлении нет. Наоборот, во всех СМИ говорят о том, что действие закона завершится 1 марта 2013 года. Поэтому до 28 февраля все граждане, кто еще не заключил договоры приватизации, могут обратиться в органы местного самоуправления с пакетом документов и заявлением для приватизации своих жилых помещений. А зарегистрировать свое право в Росреестре на основании заключенных договоров они уже могут в любое время. Закон не ограничивает собственников во времени. Но нужно помнить, что только после регистрации граждане смогут распоряжаться своим жилым помещением: отдавать в наследство, продавать, обменивать, дарить.