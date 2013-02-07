Росреестр: «Ажиотажа на приватизацию квартир в Перми нет»

Posted 7 февраля 2013, 09:40
Published 7 февраля 2013, 09:40
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
До окончания действия Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» остается меньше месяца. По данным Управления жилищных отношений администрации Перми, с 1991 года своим правом на приватизацию имущества воспользовались более 90% пермяков. О том, куда бежать и что делать тем, кто дотянул до последнего и все еще не стал собственником, Properm.ru интересовался в Росреестре у Юлии Еговцевой, начальника Мотовилихинского отдела Перми Управления Росреестра по Пермскому краю.
— Юлия Николаевна, действие Закона о приватизации жилья продлевалось уже неоднократно. Поэтому возникает закономерный вопрос, стоит ли ожидать, что ситуация снова повторится?
— В официальных источниках пока никакой информации о продлении нет. Наоборот, во всех СМИ говорят о том, что действие закона завершится 1 марта 2013 года. Поэтому до 28 февраля все граждане, кто еще не заключил договоры приватизации, могут обратиться в органы местного самоуправления с пакетом документов и заявлением для приватизации своих жилых помещений. А зарегистрировать свое право в Росреестре на основании заключенных договоров они уже могут в любое время. Закон не ограничивает собственников во времени. Но нужно помнить, что только после регистрации граждане смогут распоряжаться своим жилым помещением: отдавать в наследство, продавать, обменивать, дарить.
— Увеличилась ли в последнее время активность пермяков, желающих приватизировать жилье?
— Да, наблюдается небольшое увеличение. Люди стремятся оформить свое право собственности. Не только за 2012 год. Приходят с договорами на приватизацию и от 2006, и от 2005 года. Собственники опасаются, что по окончанию действия Закона о приватизации, они не смогут зарегистрировать уже имеющееся право. Но, повторюсь, для этого нет оснований. Самое главное, чтобы до 1 марта 2013 года уполномоченный орган принял решение о передаче гражданам имущества.
Ажиотаж, когда были превышены показатели за все предыдущие годы по регистрации права собственности, отмечался в 2006 году, до первого продления срока приватизации. А в 2010 году, когда предположительно должна была закончиться приватизация, такого вала уже не наблюдалось. Тогда примерно за месяц было известно о продлении действия закона.
— Говоря о недостатках приватизации, эксперты отмечают такое явление, как отказ от полученного ранее права собственности. В некоторых регионах показатели так называемой расприватизации квартир достаточно велики. В Москве, например, он составляет 7%. Как обстоят дела в Перми?
— Да, есть определенная категория людей, которые поняли, что им по разным причинам владеть жильем невыгодно. Но в нашей практике случаи деприватизации очень редки.
— Что заставляет людей отказываться от собственности?
— Иногда люди лишь после того, как столкнулись с бременем собственника, осознают, что многие расходы по содержанию жилья ложатся на их плечи. И заявляют, что такая собственность им не нужна. Другая категория граждан — это те, кто хотел бы поучаствовать в государственных программах по предоставлению жилья. Например, военнослужащие.
— Жильцы восьми общежитий в Перми из-за проволочек не успевают в установленный срок приватизировать жилье. Предусмотрено ли решение проблемы для них?
— Мне сложно комментировать ситуацию по всем общежитиям. Но право собственности на те проблемные объекты, которые расположены в Мотовилихинском районе Перми, мы регистрируем по решению суда. Суд признает регистрацию права учреждений, предприятий незаконной и граждане получают жилые помещения в собственность. Как правило же, большинство организаций передают общежития на баланс муниципалитета и жильцы получают право на приватизацию жилья.
— Будут ли изменения в режиме работы Росреестра в связи с окончанием действия закона о приватизации?
— Необходимости в этом нет. Поток людей увеличился незначительно.
— Но очереди, как и прежде, собираются с 7 часов утра?
— Этого уже очень давно нет. Сейчас в некоторых территориальных отделах Управления, в том числе в Перми, функционирует автоматическая система взаимодействия с заявителями («электронная очередь»), когда распределение заявителей для сдачи документов происходит автоматически, наиболее оптимальным образом.
— Можно ли записаться на прием заранее?
— Да. предварительная запись существует. На ближайшие дни запись обычно имеется. На удобное время. У нас в Перми работает многофункциональный центр. Он принимает заявителей по предварительной записи в удобное время. Можно записаться по телефону или через интернет-портал Росреестра в разделе «Офисы и приемные».