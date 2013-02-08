Пермские медакадемия и ПГФА объединяться не будут

Решение об объединении двух пермских вузов — медицинской академии имени Вагнера и фармацевтической академии — пока отложено. Дело в том, что ПГФА исправила выявленный недостаток, пишет сегодня, 8 февраля, »Business-Class» со ссылкой на проректора ПГФА по последипломному образованию и внебюджетной работе Анну Солонину.