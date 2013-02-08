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Posted 8 февраля 2013, 09:00

Published 8 февраля 2013, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Пермские медакадемия и ПГФА объединяться не будут

8 февраля 2013, 09:00
Фармакадемия исправила свой недостаток и готова к дальнейшему самостоятельному существованию.

Решение об объединении двух пермских вузов — медицинской академии имени Вагнера и фармацевтической академии — пока отложено. Дело в том, что ПГФА исправила выявленный недостаток, пишет сегодня, 8 февраля, »Business-Class» со ссылкой на проректора ПГФА по последипломному образованию и внебюджетной работе Анну Солонину.

Анна Солонина:— У нас был недостаток — одно направление подготовки. Мы подали на лицензию на еще два направления — по производству лекарств, биотехнологии и химические технологии. Финансирование у ПГФА в порядке.

После того, как в вузе появятся новые направления, убеждена Анна Солонина, вопросы о возможном соединении отпадут сами собой.

#Общество#ПГФА#Медакадемия
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