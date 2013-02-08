Пермские медакадемия и ПГФА объединяться не будут

Posted 8 февраля 2013, 09:00
Published 8 февраля 2013, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Решение об объединении двух пермских вузов — медицинской академии имени Вагнера и фармацевтической академии — пока отложено. Дело в том, что ПГФА исправила выявленный недостаток, пишет сегодня, 8 февраля, »Business-Class» со ссылкой на проректора ПГФА по последипломному образованию и внебюджетной работе Анну Солонину.
После того, как в вузе появятся новые направления, убеждена Анна Солонина, вопросы о возможном соединении отпадут сами собой.