Суд отменил ряд взысканий Марии Алехиной

Posted 8 февраля 2013, 08:27
Published 8 февраля 2013, 08:27
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Березниковский городской суд сегодня, 8 февраля, рассмотрел ходатайство участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной о снятии с нее четырех взысканий, которые она получила, находясь в исправительной колонии №28.
Суд признал два взыскания — за подъем не вовремя и невежливое обращение с сотрудником колонии, признаны незаконными, сообщает «РИА Новости». Еще два взыскания — за еще один поздний подъем и передачу адвокату переписки личного характера — суд оставил в силе.
Сама Алехина на заседании суда не присутствовала, однако, как и ожидалось, она смогла принять участие в процессе с помощью видеоконференции.