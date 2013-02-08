Суд отменил ряд взысканий Марии Алехиной

Суд признал два взыскания — за подъем не вовремя и невежливое обращение с сотрудником колонии, признаны незаконными, сообщает «РИА Новости». Еще два взыскания — за еще один поздний подъем и передачу адвокату переписки личного характера — суд оставил в силе.