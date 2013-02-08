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Posted 8 февраля 2013, 08:27

Published 8 февраля 2013, 08:27

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Суд отменил ряд взысканий Марии Алехиной

8 февраля 2013, 08:27
Половину взысканий, полученных активисткой Pussy Riot, суд признал незаконной.

Березниковский городской суд сегодня, 8 февраля, рассмотрел ходатайство участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной о снятии с нее четырех взысканий, которые она получила, находясь в исправительной колонии №28.

Суд признал два взыскания — за подъем не вовремя и невежливое обращение с сотрудником колонии, признаны незаконными, сообщает «РИА Новости». Еще два взыскания — за еще один поздний подъем и передачу адвокату переписки личного характера — суд оставил в силе.

Сама Алехина на заседании суда не присутствовала, однако, как и ожидалось, она смогла принять участие в процессе с помощью видеоконференции.

#Общество#Pussy Riot#Алехина
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