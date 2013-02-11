Камская долина зимой: Фоторепортаж с высоты птичьего полета

Пермский фотограф вновь поднял свой радиоуправляемый самолет, чтобы сделать серию удивительных снимков правобережной части Перми с высоты птичьего полета. Properm.ru с разрешения автора публикует фоторепортаж «Камская долина с высоты». На этот раз в объектив Ильи Липина попали Камская долина, микрорайон Пролетарский, мосты через Каму и многое другое.