Камская долина зимой: Фоторепортаж с высоты птичьего полета

Posted 11 февраля 2013, 06:20
Published 11 февраля 2013, 06:20
Modified 2 марта 2023, 16:51
Updated 2 марта 2023, 16:51
Пермский фотограф вновь поднял свой радиоуправляемый самолет, чтобы сделать серию удивительных снимков правобережной части Перми с высоты птичьего полета. Properm.ru с разрешения автора публикует фоторепортаж «Камская долина с высоты». На этот раз в объектив Ильи Липина попали Камская долина, микрорайон Пролетарский, мосты через Каму и многое другое.
Ранее Илья Липин уже радовал своими репортажами с мыса Стрелка, репортажем из центра Перми и другими фотографиями высокого полета.