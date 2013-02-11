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Posted 11 февраля 2013, 06:20

Published 11 февраля 2013, 06:20

Modified 2 марта 2023, 16:51

Updated 2 марта 2023, 16:51

Камская долина зимой: Фоторепортаж с высоты птичьего полета

11 февраля 2013, 06:20
Сюжет
Градостроительство
С помощью радиоуправляемого самолета пермский фотограф Илья Липин показал заснеженную Камскую долину и ее окрестности.

Пермский фотограф вновь поднял свой радиоуправляемый самолет, чтобы сделать серию удивительных снимков правобережной части Перми с высоты птичьего полета. Properm.ru с разрешения автора публикует фоторепортаж «Камская долина с высоты». На этот раз в объектив Ильи Липина попали Камская долина, микрорайон Пролетарский, мосты через Каму и многое другое.

Ранее Илья Липин уже радовал своими репортажами с мыса Стрелка, репортажем из центра Перми и другими фотографиями высокого полета.

#Недвижимость#Спецпроекты#Градостроительство#Камская долина#Перинатальный цент#Липин
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