УРАЛАВТОИМПОРТ: Hyundai Santa FE изменит ваш взгляд на мир

Комплектация Sport представлена легкосплавными дисками R18, коленной подушкой безопасности водителя, возможностью доступа в салон без ключа, электроприводом сиденья водителя и навигационной системой 8» с картографией Navteq. В данной комплектации доступны две полноприводные версии с автоматической трансмиссией. Цена модели будет варьироваться в зависимости от объема и типа двигателя — 1 595 000 рублей (для модификации с 2,4-литровым бензиновым двигателем) и 1 725 000 рублей (для модификации с 2,2-литровым дизельным двигателем).