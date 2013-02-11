УРАЛАВТОИМПОРТ: Hyundai Santa FE изменит ваш взгляд на мир

Posted 11 февраля 2013, 06:30
Published 11 февраля 2013, 06:30
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В конце 2012 года Hyundai презентовал новое поколение вседорожника Santa Fe. Он стал более динамичным и прогрессивным благодаря использованию новейших технологий. Новый автомобиль обладает премиальными характеристиками и сочетает в себе выдающийся дизайн и богатое оснащение.
Помимо полного привода и «автомата», в данной комплектации автолюбителям предлагаются рейлинги на крыше, кожаная отделка салона, ксеноновые фары, панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 4,2», а также автомагнитола 3.0B с дисплеем 4,3» и задней видеокамерой и задние парковочные сенсоры.
Стоимость комплектации в полноприводной версии с 2,4-литровым бензиновым двигателем составит 1 299 000 рублей (с механической коробкой передач) и 1 360 000 рублей (с автоматической трансмиссией). Версия с 2,2-литровым дизельным двигателем Hyundai Santa Fe оснащается автоматической трансмиссией. Она будет доступна по цене 1 420 000 рублей (для переднего привода) и 1 490 000 рублей (для полного привода).
Цена версии Dynamic составит 1 505 000 рублей (для полноприводной модификации с 2,4-литровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией) или 1 635 000 рублей (для полноприводной модификации с 2,2-литровым дизельным двигателем).
Комплектация Sport представлена легкосплавными дисками R18, коленной подушкой безопасности водителя, возможностью доступа в салон без ключа, электроприводом сиденья водителя и навигационной системой 8» с картографией Navteq. В данной комплектации доступны две полноприводные версии с автоматической трансмиссией. Цена модели будет варьироваться в зависимости от объема и типа двигателя — 1 595 000 рублей (для модификации с 2,4-литровым бензиновым двигателем) и 1 725 000 рублей (для модификации с 2,2-литровым дизельным двигателем).
Легкосплавные диски R19, панорамная крыша, память настроек сиденья водителя и зеркал, адаптивные ксеноновые фары головного света, система автоматической самопарковки и система навигации на экране 8» с картографией Navitel входят в специальную комплектацию High-Tech. Эта версия Hyundai Santa Fe является полноприводной и агрегируется с автоматической коробкой передач. Ее стоимость составит 1 710 000 рублей (для модификации с 2,4-литровым бензиновым двигателем) или 1 840 000 рублей (для модификации с 2,2-литровым дизельным двигателем).
Новый Hyundai Santa Fe доступен для знакомства, тест-драйва и заказа у официального дилера Hyundai в Пермском крае.
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