В Перми пройдет выставка «Образование и карьера»

Ваш ребенок учится в выпускном классе и не определился с будущей профессией? На выставке «Образование и карьера» ребята не только узнают, какая сфера деятельности им подходит, но и смогут выбрать вуз и узнать о специфике работы из первых уст.

С 13 февраля выставочный центр «Пермская ярмарка» станет настоящим путеводителем в мире российского образования. Здесь абитуриенты познакомятся с факультетами государственных вузов Прикамья, а также деятельностью университетов из других городов страны. Будущим первокурсникам презентуют российские и зарубежные образовательные программы, курсы повышения квалификации, дистанционные программы обучения. Абитуриенты и родители смогут задать вопросы специалистам Министерства образования Пермского края, которые расскажут посетителям об особенностях проведения ЕГЭ в 2013 году. Впервые на площадке абитуриенты смогут не только подобрать специальность, но и увидеть выбранную профессию в «действии». О специфике своей работы расскажут сотрудники ведущих предприятий региона. Среди них ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Сорбент», НПО «Искра», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Традиционно посетителям будет представлен один из самых востребованных разделов выставки — «Ярмарка вакансий для молодых специалистов». Соискатели узнают требования, которые предъявляются будущим работникам и проконсультируются со специалистами кадровых служб. Так, вы познакомитесь с вакансиями ООО «Тойота Центр Пермь», ЗАО «Прогноз», ООО «Камский кабель», ОАО «Морион», ФКП «Пермский пороховой завод» и других компаний Пермского края. II образовательный форум «Современное профессиональное образование», соревнования по робототехнике, игра «Путеводитель твоего успеха», конкурс флешмобов — это и многое другое ждет молодых людей на выставке «Образование и карьера». Она состоится в выставочном центре «Пермская ярмарка» с 13 по 17 февраля. Хотите узнать больше? Заходите на сайт www.eduperm.ru. Вход для посетителей свободный!