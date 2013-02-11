properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2013, 04:18

Published 11 февраля 2013, 04:18

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Перми пройдет выставка «Образование и карьера»

11 февраля 2013, 04:18
Ваш ребенок учится в выпускном классе и не определился с будущей профессией? На выставке «Образование и карьера» ребята не только узнают, какая сфера деятельности им подходит, но и смогут выбрать вуз и узнать о специфике работы из первых уст.

С 13 февраля выставочный центр «Пермская ярмарка» станет настоящим путеводителем в мире российского образования. Здесь абитуриенты познакомятся с факультетами государственных вузов Прикамья, а также деятельностью университетов из других городов страны. Будущим первокурсникам презентуют российские и зарубежные образовательные программы, курсы повышения квалификации, дистанционные программы обучения. Абитуриенты и родители смогут задать вопросы специалистам Министерства образования Пермского края, которые расскажут посетителям об особенностях проведения ЕГЭ в 2013 году.

Впервые на площадке абитуриенты смогут не только подобрать специальность, но и увидеть выбранную профессию в «действии». О специфике своей работы расскажут сотрудники ведущих предприятий региона. Среди них ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Сорбент», НПО «Искра», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Традиционно посетителям будет представлен один из самых востребованных разделов выставки — «Ярмарка вакансий для молодых специалистов». Соискатели узнают требования, которые предъявляются будущим работникам и проконсультируются со специалистами кадровых служб. Так, вы познакомитесь с вакансиями ООО «Тойота Центр Пермь», ЗАО «Прогноз», ООО «Камский кабель», ОАО «Морион», ФКП «Пермский пороховой завод» и других компаний Пермского края.

II образовательный форум «Современное профессиональное образование», соревнования по робототехнике, игра «Путеводитель твоего успеха», конкурс флешмобов — это и многое другое ждет молодых людей на выставке «Образование и карьера». Она состоится в выставочном центре «Пермская ярмарка» с 13 по 17 февраля. Хотите узнать больше? Заходите на сайт www.eduperm.ru. Вход для посетителей свободный!

#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика