properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2013, 11:34

Published 12 февраля 2013, 11:34

Modified 2 марта 2023, 16:51

Updated 2 марта 2023, 16:51

Пермская «ОПОРА России» предложила вариант распределения общественного транспорта

12 февраля 2013, 11:34
Документ уже был отправлен в пермское управление антимонопольной службы, прокуратуру и пермским депутатам.

Пермское региональное отделение ОПОРЫ России подготовило свой проект «Порядка проведения конкурса на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города Перми».

Главным положением документа является то, что конкурс должен быть открытым. Из этого следует, что в нем может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой индивидуальный предприниматель.

Сейчас документ направлен в региональное управление антимонопольной службы, прокуратуру Перми, депутатам Пермской городской Думы, в департамент дорог и транспорта.


Как уверяют авторы проекта, он основан на параметрах, ранее прошедших антимонопольную экспертизу, и подготовлен при участии участников рынка пассажирских перевозок.

#Общество#Автобус#Перевозки#Перевозчик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика