Пермская «ОПОРА России» предложила вариант распределения общественного транспорта

Posted 12 февраля 2013, 11:34
Published 12 февраля 2013, 11:34
Modified 2 марта 2023, 16:51
Updated 2 марта 2023, 16:51
Пермское региональное отделение ОПОРЫ России подготовило свой проект «Порядка проведения конкурса на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города Перми».
Главным положением документа является то, что конкурс должен быть открытым. Из этого следует, что в нем может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой индивидуальный предприниматель.
Сейчас документ направлен в региональное управление антимонопольной службы, прокуратуру Перми, депутатам Пермской городской Думы, в департамент дорог и транспорта.
Как уверяют авторы проекта, он основан на параметрах, ранее прошедших антимонопольную экспертизу, и подготовлен при участии участников рынка пассажирских перевозок.