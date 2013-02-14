Квартал №179. Перезагрузка: Стройка начнется в мае 2014

Posted 14 февраля 2013, 11:20
Published 14 февраля 2013, 11:20
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
Краевое Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям составило график реализации проекта «Квартал №179», ограниченного Комсомольским проспектом, улицами Революции, Куйбышева и Глеба Успенского. Речь идет исключительно о застройке участка, площадью девять гектар, который находится в собственности ОАО «Пермагростройзаказчик». Напомним, 100% этого предприятия принадлежит краевому правительству.
В конце 2012 — начале февраля 2013 года Министерство имущества провело ряд совещаний с участием заинтересованных сторон и краевого министерства строительства и архитектуры, на которых были определены обязательства сторон, сроки реализации проекта и источники финансирования.
Застраивать квартал будут частные инвесторы. Конкурс по их отбору должен состояться до сентября 2013 года. Как рассказал Properm.ru Игорь Кощеев, заместитель краевого министра по управлению имуществом и земельным отношениям, провести конкурс предполагается в два этапа. На первом комиссия выберет потенциальных инвесторов. При отборе будут учитываться опыт реализации крупных инвестпроектов, финансово-экономические показатели деятельности компании за последние несколько лет и объемы ввода жилья инвестором в 2011–2012 годах.
Затем конкурсантам предложат представить свое видение застройки квартала, а комиссия определит лучший эскизный проект. При его рассмотрении жюри должно принимать во внимание архитектурное решение, пространственную организацию квартала, функциональное наполнение зданий, инфраструктуру, благоустройство окружающей территории, перспективы ее развития, имиджевую составляющую района, а также уникальность проекта.
Конкурсная комиссия будет состоять из членов с решающим и совещательным правом голоса. Состав жюри окончательно не определен. В жюри предлагается пригласить архитекторов Александра Новинского, Виктора Тарасенко, Эдуарда Кубенского, Джеймса МакАдама.
При этом власти не будут настаивать, чтобы инвесторы строго придерживались концепции застройки квартала, предложенной голландскими архитекторами компании KCAP. Западные проектировщики предлагали строить в квартале дома малой и средней этажности по кластерному принципу с закрытыми дворовыми территориями. В настоящее время участок психиатрической больницы расположен в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Здесь разрешено строительство зданий высотой до 20 метров (5–6 этажей), возможно размещение коммерческих объектов, социальной инфраструктуры. Но в сетевом графике реализации проекта «Квартал №179» есть пункт, связанный с внесением изменений в «Правила землепользования и застройки», что говорит о вероятном изменении зонирования территории.
Освоение квартала будет проходить в два этапа. Площадь застройки каждой очереди, по прогнозным данным ОАО «Пермагростройзаказчик», составит порядка 134 тыс. кв.м. Разработка проектной документации первой очереди должна начаться уже в сентябре 2013 года, а разрешение на строительство получено к 1 мая 2014 года. В эксплуатацию жилье планируется сдать через полтора года.
Начало проектирования второй очереди намечено на ноябрь 2014 года. А получение разрешения на строительство и выход на стройплощадку в июле 2015. Этот этап развития квартала должен завершиться к 30 декабря 2016 года.