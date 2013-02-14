Квартал №179. Перезагрузка: Стройка начнется в мае 2014

При этом власти не будут настаивать, чтобы инвесторы строго придерживались концепции застройки квартала, предложенной голландскими архитекторами компании KCAP. Западные проектировщики предлагали строить в квартале дома малой и средней этажности по кластерному принципу с закрытыми дворовыми территориями. В настоящее время участок психиатрической больницы расположен в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Здесь разрешено строительство зданий высотой до 20 метров (5–6 этажей), возможно размещение коммерческих объектов, социальной инфраструктуры. Но в сетевом графике реализации проекта «Квартал №179» есть пункт, связанный с внесением изменений в «Правила землепользования и застройки», что говорит о вероятном изменении зонирования территории.