properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2013, 11:09

Published 14 февраля 2013, 11:09

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» новые назначения

14 февраля 2013, 11:09
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» назначены два новых Заместителя Генерального директора.

На должность Заместителя Генерального директора по геологии и разработке назначен Сергей Черепанов, ранее занимавший пост Заместителя Генерального директора по геологии ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компании». Сергей Сергеевич — уроженец Пермского края. Начинал свою работу в нефтяной отрасли с оператора по поддержанию пластового давления.

На должность Заместителя Генерального директора по управлению персоналом назначен Игорь Плотников, ранее занимавший должность начальника Управления персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Игорь Юрьевич более тринадцати лет проработал в сфере управления кадрами нефтяной отрасли. Награжден почетным знаком «Отличник Российской кадровой службы».

Справка:
Геннадий Тушнолобов, ранее возглавлявший службу Заместителя Генерального директора по управлению персоналом, был приглашен на работу в Правительство Пермского края. Воеводкин Вадим Леонидович, шесть лет проработавший Заместителем Генерального директора по геологии и разработке, перешел в «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг».

#Новости компаний#Плотников#Черепанов#Сергей черепанов#Игорь плотников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика