В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» новые назначения

Posted 14 февраля 2013, 11:09
Published 14 февраля 2013, 11:09
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
На должность Заместителя Генерального директора по геологии и разработке назначен Сергей Черепанов, ранее занимавший пост Заместителя Генерального директора по геологии ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компании». Сергей Сергеевич — уроженец Пермского края. Начинал свою работу в нефтяной отрасли с оператора по поддержанию пластового давления.
На должность Заместителя Генерального директора по управлению персоналом назначен Игорь Плотников, ранее занимавший должность начальника Управления персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Игорь Юрьевич более тринадцати лет проработал в сфере управления кадрами нефтяной отрасли. Награжден почетным знаком «Отличник Российской кадровой службы».
Справка:
Геннадий Тушнолобов, ранее возглавлявший службу Заместителя Генерального директора по управлению персоналом, был приглашен на работу в Правительство Пермского края. Воеводкин Вадим Леонидович, шесть лет проработавший Заместителем Генерального директора по геологии и разработке, перешел в «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг».