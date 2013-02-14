В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» новые назначения

Справка:

Геннадий Тушнолобов, ранее возглавлявший службу Заместителя Генерального директора по управлению персоналом, был приглашен на работу в Правительство Пермского края. Воеводкин Вадим Леонидович, шесть лет проработавший Заместителем Генерального директора по геологии и разработке, перешел в «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг».