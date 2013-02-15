Обещанное похолодание в выходные не наступит

Posted 15 февраля 2013, 07:01
Published 15 февраля 2013, 07:01
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
Небольшое похолодание, обещанное синоптиками, отменяется. По новым прогнозам, в выходные днем температура воздуха будет -5, -7. Ночью опустится до -12. Все выходные будет пасмурная погода, однако осадков, по уверению синоптиков, ждать не стоит.
На следующей неделе изменений погоды ждать также не стоит. Как сообщают синоптики, температура будет держаться на таком же уровне, а снег, возможно, пойдет лишь в четверг, 21 февраля.