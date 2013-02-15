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Posted 15 февраля 2013, 07:01

Published 15 февраля 2013, 07:01

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

Обещанное похолодание в выходные не наступит

15 февраля 2013, 07:01
Синоптики обещают пермякам теплые и бесснежные выходные.

Небольшое похолодание, обещанное синоптиками, отменяется. По новым прогнозам, в выходные днем температура воздуха будет -5, -7. Ночью опустится до -12. Все выходные будет пасмурная погода, однако осадков, по уверению синоптиков, ждать не стоит.

На следующей неделе изменений погоды ждать также не стоит. Как сообщают синоптики, температура будет держаться на таком же уровне, а снег, возможно, пойдет лишь в четверг, 21 февраля.

#Регион#Погода
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