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Posted 16 февраля 2013, 03:00

Published 16 февраля 2013, 03:00

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

Ущерб от метеоритного дождя в Челябинске оценили в миллиард рублей

16 февраля 2013, 03:00
Общая картина разрушений будет ясна к понедельнику, и сумма ущерба, скорее всего, возрастет.

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич заявил вчера вечером, что по предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного падением метеорита, превысила миллиард рублей. Точные цифры будут обнародованы в начале следующей недели: пока оперативный штаб собирает информацию о разрушениях.

В частности, подсчитано, что в Челябинске из-за падения метеорита пострадали 297 жилых домов, 12 школ, 93 больницы и поликлиники, 10 детских домов, пять домов для престарелых и инвалидов, пять приютов и одно отделение для граждан без определенного места жительства. В основном везде выбиты окна и двери.

Михаил Юревич, губернатор Челябинской области: Приблизительная площадь остекления, которое нужно восстанавливать по городу Челябинску, — 100 тысяч квадратных метров. По области наберется 200 тысяч квадратных метров. Мы восстанавливаем остекление во всех бюджетных учреждениях, а также будем помогать всем категориям граждан.

Напомним, восстановить стекла в Челябинске помогут свердловские специалисты: в соседний регион отправятся строительные бригады и груз стекла.

Также пострадало несколько спортивных объектов: легкоатлетический манеж УралГУФКа, крытый конькобежный стадион «Уральская молния», арена «Трактор», дворец спорта «Юность», бассейн «Строитель».

Михаил Юревич:— Только по «Уральской молнии» объем восстановительных работ может составить 200 миллионов. В здании ударной волной выдавило боковые стены из профнастила, упало электронное табло, пострадали несущие конструкции перекрытия. В «Уральской молнии» в этот момент тренировалось много детей и балки рухнули прямо на ледовое поле. Слава Богу, никто не пострадал.

Напомним, вчера утром жители Урала увидели вспышку в небе, за которой последовал взрыв. По данным МЧС, это был метеоритный дождь, осколки метеорита упали в нескольких местах в Челябинской области. В Челябинске и окрестных городах взрывной волной выбило стекла, разрушило стены зданий. По последним данным, пострадало больше тысячи человек — большинство получили порезы от разбитого стекла.

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