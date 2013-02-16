Ущерб от метеоритного дождя в Челябинске оценили в миллиард рублей

В частности, подсчитано, что в Челябинске из-за падения метеорита пострадали 297 жилых домов, 12 школ, 93 больницы и поликлиники, 10 детских домов, пять домов для престарелых и инвалидов, пять приютов и одно отделение для граждан без определенного места жительства. В основном везде выбиты окна и двери.