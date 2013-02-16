Ущерб от метеоритного дождя в Челябинске оценили в миллиард рублей

Posted 16 февраля 2013, 03:00
Published 16 февраля 2013, 03:00
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич заявил вчера вечером, что по предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного падением метеорита, превысила миллиард рублей. Точные цифры будут обнародованы в начале следующей недели: пока оперативный штаб собирает информацию о разрушениях.
В частности, подсчитано, что в Челябинске из-за падения метеорита пострадали 297 жилых домов, 12 школ, 93 больницы и поликлиники, 10 детских домов, пять домов для престарелых и инвалидов, пять приютов и одно отделение для граждан без определенного места жительства. В основном везде выбиты окна и двери.
Напомним, восстановить стекла в Челябинске помогут свердловские специалисты: в соседний регион отправятся строительные бригады и груз стекла.
Также пострадало несколько спортивных объектов: легкоатлетический манеж УралГУФКа, крытый конькобежный стадион «Уральская молния», арена «Трактор», дворец спорта «Юность», бассейн «Строитель».
Напомним, вчера утром жители Урала увидели вспышку в небе, за которой последовал взрыв. По данным МЧС, это был метеоритный дождь, осколки метеорита упали в нескольких местах в Челябинской области. В Челябинске и окрестных городах взрывной волной выбило стекла, разрушило стены зданий. По последним данным, пострадало больше тысячи человек — большинство получили порезы от разбитого стекла.