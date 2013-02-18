Число отравившихся тортами в Куединском районе выросло до 15 человек

Сейчас с отравлением госпитализированы уже 12 человек, восемь из которых дети.

Количество пострадавших в селе Куеда увеличилось до 15 человек. Вчера, 17 февраля, в больницу Куединского района с пищевым отравлением обратились семь человек. Все пострадавшие накануне ели торт «Старая Прага», купленный в одном из местных магазинов. К вечеру воскресения число пострадавших увеличилось до 15 человек. Сейчас 12 человек, восемь из которых дети, находятся в госпитале. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора изъяли из торговой точки все торты кондитерского комбината, изготовившего «Старую Прагу». Сейчас по факту массового отравления проводится проверка.