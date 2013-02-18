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Posted 18 февраля 2013, 02:26

Published 18 февраля 2013, 02:26

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

Число отравившихся тортами в Куединском районе выросло до 15 человек

18 февраля 2013, 02:26
Сейчас с отравлением госпитализированы уже 12 человек, восемь из которых дети.

Количество пострадавших в селе Куеда увеличилось до 15 человек. Вчера, 17 февраля, в больницу Куединского района с пищевым отравлением обратились семь человек. Все пострадавшие накануне ели торт «Старая Прага», купленный в одном из местных магазинов.

К вечеру воскресения число пострадавших увеличилось до 15 человек. Сейчас 12 человек, восемь из которых дети, находятся в госпитале.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора изъяли из торговой точки все торты кондитерского комбината, изготовившего «Старую Прагу». Сейчас по факту массового отравления проводится проверка.

#Происшествия#Отравление#Старая прага#Торты#Отравление в куеде
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