«Молот-Прикамье» в домашнем матче обыграл ХК «Южный Урал»

Posted 18 февраля 2013, 02:42
Published 18 февраля 2013, 02:42
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
В воскресение в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ 2012–2013 «Молот-Прикамья» встретился с ХК «Южный Урал» из Орска. Победив в матче, пермяки смогли забронировать себе место в плей-офф.
Пермяки забили две свои шайбы уже в первом периоде, больше огорчить вратаря гостей не получилось. Хоккеисты из Орска забили лишь одну шайбу во втором периоде. Итог встречи 2:1 в пользу «молотобойцев».
Следующий свой матч «Молот-Прикамье» проведет 21 февраля в Нижнем Тагиле, где встретится с хоккейным клубом «Спутник».