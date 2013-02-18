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Posted 18 февраля 2013, 02:42

Published 18 февраля 2013, 02:42

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

«Молот-Прикамье» в домашнем матче обыграл ХК «Южный Урал»

18 февраля 2013, 02:42
Сюжет
Молот-Прикамье
Вчера, 17 февраля, на домашней арене в УДС «Молот», пермские хоккеисты с минимальным отрывом смогли обыграть хоккеистов из Оренбургской области.

В воскресение в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ 2012–2013 «Молот-Прикамья» встретился с ХК «Южный Урал» из Орска. Победив в матче, пермяки смогли забронировать себе место в плей-офф.

Пермяки забили две свои шайбы уже в первом периоде, больше огорчить вратаря гостей не получилось. Хоккеисты из Орска забили лишь одну шайбу во втором периоде. Итог встречи 2:1 в пользу «молотобойцев».

Александр Селянин, нападающий ХК «Молот-Прикамье»:Было сложновато играть. Ожидали, что будет упорный матч. У них 3-я игра на выезде и едут без побед, у нас 3-я домашняя и такая же история. Надо было уже выигрывать. Надоело проигрывать. Сумели добиться результата за счет дисциплины, наверное. Эмоций под конец сезона уже немного осталось. Играли, что называется, на морально-волевых.

Следующий свой матч «Молот-Прикамье» проведет 21 февраля в Нижнем Тагиле, где встретится с хоккейным клубом «Спутник».

#Спорт#Молот-Прикамье#Молот
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