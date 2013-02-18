Пермь может сохранить статус миллионника за счет мигрантов

Posted 18 февраля 2013, 05:40
Published 18 февраля 2013, 05:40
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
По предварительной оценке на начало 2013 года на территории нашего края постоянно проживало 2 635 300 человек, это, как отмечают специалисты Пермстата, почти на 4 тысячи человек больше, чем год назад.
Увеличение численности населения, по сообщению руководителя счетного органа Владимира Белянина, зависит не только от естественного прироста, который установился в Прикамье в последнее время.
По словам Белянина, вторым компонентом, повлиявшим на увеличение численности населения является миграционный прирост. На территорию края за 2012 год въехало 79 тыс человек.
В краевой столице миграционный прирост составил более 11 тыс. человек. И как считает Владимир Белянин, в связи с этим появились предпосылки сохранения для Перми статуса города-миллионника.