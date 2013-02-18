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Posted 18 февраля 2013, 05:40

Published 18 февраля 2013, 05:40

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

Пермь может сохранить статус миллионника за счет мигрантов

18 февраля 2013, 05:40
Только за прошедший год в Пермский край въехали 79 тысяч мигрантов.

По предварительной оценке на начало 2013 года на территории нашего края постоянно проживало 2 635 300 человек, это, как отмечают специалисты Пермстата, почти на 4 тысячи человек больше, чем год назад.

Увеличение численности населения, по сообщению руководителя счетного органа Владимира Белянина, зависит не только от естественного прироста, который установился в Прикамье в последнее время.

По словам Белянина, вторым компонентом, повлиявшим на увеличение численности населения является миграционный прирост. На территорию края за 2012 год въехало 79 тыс человек.

В краевой столице миграционный прирост составил более 11 тыс. человек. И как считает Владимир Белянин, в связи с этим появились предпосылки сохранения для Перми статуса города-миллионника.

#Общество#Мигранты#Город-миллионник#Прирост населения
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