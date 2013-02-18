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Posted 18 февраля 2013, 12:06

Published 18 февраля 2013, 12:06

Modified 2 марта 2023, 16:49

Updated 2 марта 2023, 16:49

Пермские оконные компании готовы поставлять окна в Челябинскую область

18 февраля 2013, 12:06
Упавший метеорит выбил более 200 тыс. кв. м. стекол. Пермские компании готовы помочь стеклопакетами.

Руководитель отдела маркетинга компании «Стеклодом» Анастасия Мясникова рассказала Properm.ru, что пока поставки стеклопакетов еще не организованы, но в планах компании есть намерение предложить свои услуги пострадавшим районам.

Начальник отдела продаж компании «Окна века» Наталья Путинцева поделилась с Properm.ru информацией о том, что прайс-листы уже отправлены в Челябинскую область, однако заявок на выполнение работ пока не поступало. По мнению Путинцевой, это может быть связано с задержкой финансов - возможно, восстановление окон в домах Челябинска, выбитых взрывной волной, возьмет на себя бюджет.

Напомним, взрывная волна от падения метеорита выбила стекла и повредила около трех тысяч зданий. Местные власти оценили ущерб в миллиард рублей.

#Происшествия#Челябинская область#Окна#Озеро#Метеорит#Чебаркуль
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