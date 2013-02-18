Пермские оконные компании готовы поставлять окна в Челябинскую область

Начальник отдела продаж компании «Окна века» Наталья Путинцева поделилась с Properm.ru информацией о том, что прайс-листы уже отправлены в Челябинскую область, однако заявок на выполнение работ пока не поступало. По мнению Путинцевой, это может быть связано с задержкой финансов - возможно, восстановление окон в домах Челябинска, выбитых взрывной волной, возьмет на себя бюджет.