Пермские оконные компании готовы поставлять окна в Челябинскую область

Posted 18 февраля 2013, 12:06
Published 18 февраля 2013, 12:06
Modified 2 марта 2023, 16:49
Updated 2 марта 2023, 16:49
Руководитель отдела маркетинга компании «Стеклодом» Анастасия Мясникова рассказала Properm.ru, что пока поставки стеклопакетов еще не организованы, но в планах компании есть намерение предложить свои услуги пострадавшим районам.
Начальник отдела продаж компании «Окна века» Наталья Путинцева поделилась с Properm.ru информацией о том, что прайс-листы уже отправлены в Челябинскую область, однако заявок на выполнение работ пока не поступало. По мнению Путинцевой, это может быть связано с задержкой финансов - возможно, восстановление окон в домах Челябинска, выбитых взрывной волной, возьмет на себя бюджет.
Напомним, взрывная волна от падения метеорита выбила стекла и повредила около трех тысяч зданий. Местные власти оценили ущерб в миллиард рублей.