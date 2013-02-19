Израиль запретил ввоз автомобиля Chevrolet SS

Chevrolet SS был представлен в эти выходные на гоночной трассе в Дайтоне (Флорида). Это первый заднеприводной автомобиль, созданный General Motors для американского рынка за последние 17 лет. Chevrolet SS получил 6,2-литровый бензиновый мотор от суперкара Corvette, двигатель развивает 420 л. с.