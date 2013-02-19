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Posted 19 февраля 2013, 05:38

Published 19 февраля 2013, 05:38

Modified 2 марта 2023, 16:48

Updated 2 марта 2023, 16:48

Израиль запретил ввоз автомобиля Chevrolet SS

19 февраля 2013, 05:38
Компании General Motors отказали исключительно из-за названия седана.

Власти Израиля запретили ввозить в страну Chevrolet SS, об этом сообщает The Times of Israel. Причина в том, что название седана напоминает название «охранных» отрядов нацистской Германии — Schutzstaffel, которые возглавлял Гиммлер.

Барух Шув, руководитель национального мемориала Катастрофы и Героизма:— Использование этого имени очень неуместно. Это не то имя, которое принесет компании гордость и успех.

Как отмечает издание, это первый случай, когда сокращение SS используется без полного названия — Super Sport.

Chevrolet SS был представлен в эти выходные на гоночной трассе в Дайтоне (Флорида). Это первый заднеприводной автомобиль, созданный General Motors для американского рынка за последние 17 лет. Chevrolet SS получил 6,2-литровый бензиновый мотор от суперкара Corvette, двигатель развивает 420 л. с.

#Авто#Chevrolet#Chevrolet ss
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