Израиль запретил ввоз автомобиля Chevrolet SS

Posted 19 февраля 2013, 05:38
Published 19 февраля 2013, 05:38
Modified 2 марта 2023, 16:48
Updated 2 марта 2023, 16:48
Власти Израиля запретили ввозить в страну Chevrolet SS, об этом сообщает The Times of Israel. Причина в том, что название седана напоминает название «охранных» отрядов нацистской Германии — Schutzstaffel, которые возглавлял Гиммлер.
Как отмечает издание, это первый случай, когда сокращение SS используется без полного названия — Super Sport.
Chevrolet SS был представлен в эти выходные на гоночной трассе в Дайтоне (Флорида). Это первый заднеприводной автомобиль, созданный General Motors для американского рынка за последние 17 лет. Chevrolet SS получил 6,2-литровый бензиновый мотор от суперкара Corvette, двигатель развивает 420 л. с.