Общество инвалидов проверило доступность офисов Сбербанка для маломобильных групп населения

Оценка проводилась более чем по 50 критериям. В ходе обследования был высказан ряд предложений, которые переданы проектным организациями при переформатировании филиалов Западно-Уральского банка Сбербанка России. По всем проверенным филиалам получены заключения с рекомендациями по обеспечению доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.