Общество инвалидов проверило доступность офисов Сбербанка для маломобильных групп населения

Posted 20 февраля 2013, 12:19
Published 20 февраля 2013, 12:19
Modified 2 марта 2023, 16:48
Updated 2 марта 2023, 16:48
Сбербанк России и Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов реализуют совместную программу по обеспечению доступности офисов банка для маломобильных групп населения.
Председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Вера Шишкина провела обследование офиса Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в Перми по адресу Бульвар Гагарина, 65А. В аудите также приняли участие заместитель председателя Правительства Пермского края Надежда Кочурова и заместитель председателя банка Наталья Щукина.
Проведение обследования филиала — часть большой программы, в рамках которой в конце 2012 года — начале 2013 года специалисты Общества инвалидов проверили доступность 10 офисов Сбербанка в Перми, прошедших процесс переформатирования в 2011–2012 годах. Суммарная площадь обследованных филиалов банка составляет 4,2 тыс. квадратных метров.
Обследованию подверглись основные функциональные клиентские зоны в филиалах:
• Входная группа (в том числе лестницы и пандусы);
• Зона круглосуточного самообслуживания «24 часа»;
• Зоны ожидания внутри филиала;
• Возможность обслуживания как у специалистов по продажам, так и у барьера;
• Санитарно-гигиенические помещения для клиентов;
• Система визуальной информации.
Оценка проводилась более чем по 50 критериям. В ходе обследования был высказан ряд предложений, которые переданы проектным организациями при переформатировании филиалов Западно-Уральского банка Сбербанка России. По всем проверенным филиалам получены заключения с рекомендациями по обеспечению доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Напомним, что программа переформатирования филиалов ОАО «Сбербанк России» предполагает новый подход к организации работы офисов как с точки зрения внешнего оформления, так и применительно к повышению уровня удобства обслуживания клиентов. Обеспечение доступности филиалов Сбербанка для маломобильных групп населения является одной из важных целей программы.