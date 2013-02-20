Строительство жилого комплекса «Арсенал» начнется в конце 2013 года

Напомним, жилой комплекс «Арсенал» разместится на территории микрорайона «Красные казармы» в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Героев Хасана, Льва Шатрова и долиной реки Егошиха. На участке площадью 30,5 Га планируется построить 467 тыс. кв.м. недвижимости, из них под коммерческие и социальные объекты отводится менее 50 тыс. кв.м. Оператор планирует возвести 14 жилых мини-кварталов, два детских сада, школу и многофункциональный комплекс. Каждый квартал — это 6–8 жилых секций. Высота зданий будет варьироваться от 6-8 этажей вдоль улиц Чернышевского и Героев Хасана до 10, а затем и 24 этажей с удалением застройки в сторону реки Егошиха.