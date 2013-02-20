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Posted 20 февраля 2013, 11:28

Published 20 февраля 2013, 11:28

Modified 2 марта 2023, 16:48

Updated 2 марта 2023, 16:48

Строительство жилого комплекса «Арсенал» начнется в конце 2013 года

20 февраля 2013, 11:28
Сюжет
Новостройки
К 2018 году население микрорайона «Красные казармы» может составить около 30 тысяч человек.

Группа компаний «Камская долина» намерена приступить к строительству первой очереди жилого комплекса «Арсенал» в четвертом квартале 2013 года. Сейчас ведется проектирование первых двух кварталов, расположенных вдоль улицы Чернышевского.

Напомним, жилой комплекс «Арсенал» разместится на территории микрорайона «Красные казармы» в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Героев Хасана, Льва Шатрова и долиной реки Егошиха. На участке площадью 30,5 Га планируется построить 467 тыс. кв.м. недвижимости, из них под коммерческие и социальные объекты отводится менее 50 тыс. кв.м. Оператор планирует возвести 14 жилых мини-кварталов, два детских сада, школу и многофункциональный комплекс. Каждый квартал — это 6–8 жилых секций. Высота зданий будет варьироваться от 6-8 этажей вдоль улиц Чернышевского и Героев Хасана до 10, а затем и 24 этажей с удалением застройки в сторону реки Егошиха.

Площадь многофункционального комплекса составит 30–35 тыс. кв.м. Здесь разместятся торговые галереи и спортивный клуб. Проработка этого проекта пока не завершена. «Камская долина» ведет переговоры со стратегическими инвесторами.

Выезд из микрорайона будет организован на Героев Хасана, Чернышевского, а также через улицу Островского на Южную дамбу.

Строительство жилого комплекса должно завершиться в 2018 году.

Напомним, в сентябре 2011 года ОАО «КД Групп» выкупило 20% проекта по застройке участка в 35 га в квартале №272. Собственником проекта остается ООО «СтройАльянс «Мотовилихинские заводы». Оператором проекта по взаимному соглашению сторон определена компания «Камская долина». Компания занимается созданием и утверждением проектной документации, привлечением и обслуживанием инвестиционных ресурсов и, конечно, строительством и реализацией недвижимости.

#Недвижимость#Мнения#Новостройки#Камская долина#Арсенал#Строительство жилья
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