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Posted 20 февраля 2013, 04:53

Published 20 февраля 2013, 04:53

Modified 2 марта 2023, 16:48

Updated 2 марта 2023, 16:48

Судебные приставы привлекли к ответственности неплательщика алиментов

20 февраля 2013, 04:53
Сюжет
Приставы
Мужчина задолжал 34 тысячи рублей и скрыл факт официального трудоустройства, за что может получить до 1 года лишения свободы.

Отдел судебных приставов Гремячинска УФССП России по Пермскому краю возбудил исполнительное производство на гражданина Б. за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в связи с отсутствием работы, на которую устраиваться он не торопился.

Гражданин Б. был предупрежден об уголовной ответственности, но никаких действий к исполнению возложенных обязательств мужчина не принимал, вследствие чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что должник трудоустроен и получает официальный доход. За сокрытие данного факта он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. Кроме того, он должен будет оплатить скопившуюся задолженность в размере 34 тысяч рублей.

В ближайшем будущем мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и судебное разбирательство. За данное преступление предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до 1 года, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

#Происшествия#Приставы
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