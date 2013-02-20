Судебные приставы привлекли к ответственности неплательщика алиментов

Гражданин Б. был предупрежден об уголовной ответственности, но никаких действий к исполнению возложенных обязательств мужчина не принимал, вследствие чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что должник трудоустроен и получает официальный доход. За сокрытие данного факта он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. Кроме того, он должен будет оплатить скопившуюся задолженность в размере 34 тысяч рублей.