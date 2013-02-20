Судебные приставы привлекли к ответственности неплательщика алиментов

Posted 20 февраля 2013, 04:53
Published 20 февраля 2013, 04:53
Modified 2 марта 2023, 16:48
Updated 2 марта 2023, 16:48
Отдел судебных приставов Гремячинска УФССП России по Пермскому краю возбудил исполнительное производство на гражданина Б. за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в связи с отсутствием работы, на которую устраиваться он не торопился.
Гражданин Б. был предупрежден об уголовной ответственности, но никаких действий к исполнению возложенных обязательств мужчина не принимал, вследствие чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что должник трудоустроен и получает официальный доход. За сокрытие данного факта он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. Кроме того, он должен будет оплатить скопившуюся задолженность в размере 34 тысяч рублей.
В ближайшем будущем мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и судебное разбирательство. За данное преступление предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до 1 года, сообщает Федеральная служба судебных приставов.