В состав Молодежного парламента Пермского края войдут 60 человек

Если инициатива будет принята депутатами, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут обратиться в адрес депутата, который представляет ту или иную территорию, либо в партийную фракцию, идеологию которой разделяет кандидат. Документы, которые необходимо предоставить кандидату в МП, определит депутат или фракция (как минимум, это биографическая справка, программа кандидата, с которой он идет в МП). Дальше все зависит от того, как компетенции кандидата оценит депутат или фракция.