В состав Молодежного парламента Пермского края войдут 60 человек

Posted 20 февраля 2013, 10:46
Published 20 февраля 2013, 10:46
Modified 2 марта 2023, 16:48
Updated 2 марта 2023, 16:48
Если инициатива будет принята депутатами, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут обратиться в адрес депутата, который представляет ту или иную территорию, либо в партийную фракцию, идеологию которой разделяет кандидат. Документы, которые необходимо предоставить кандидату в МП, определит депутат или фракция (как минимум, это биографическая справка, программа кандидата, с которой он идет в МП). Дальше все зависит от того, как компетенции кандидата оценит депутат или фракция.
В состав МП войдут 60 человек, из которых 30 будут избираться по одному человеку от каждого избирательного округа. Еще 30 - будут представлены от фракций краевого Заксобрания в соответствии с количеством депутатских мандатов, полученных той или иной партией по итогам выборов в ЗС.
«Молодежный парламент доказал свою необходимость; первый созыв достаточно активно участвовал в законотворчестве. Кроме того, это отличная площадка для подготовки кадрового резерва как для законодательной, так и исполнительной власти края и муниципалитетов», - подчеркнул председатель МП Вячеслав Бурков.