Краевые власти попросят муниципалитеты снизить налог на землю для многодетных

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края готово обратиться к муниципалитетам с предложением установить льготное налогообложение на землю для многодетных семей на период строительства жилья. Об этом сегодня заявил замминистра Николай Гончаров. Поводом для таких действий послужил отказ некоторых семей от земельных участков из-за слишком высокого налога на землю.