Краевые власти попросят муниципалитеты снизить налог на землю для многодетных

Posted 21 февраля 2013, 06:06
Published 21 февраля 2013, 06:06
Modified 2 марта 2023, 16:48
Updated 2 марта 2023, 16:48
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края готово обратиться к муниципалитетам с предложением установить льготное налогообложение на землю для многодетных семей на период строительства жилья. Об этом сегодня заявил замминистра Николай Гончаров. Поводом для таких действий послужил отказ некоторых семей от земельных участков из-за слишком высокого налога на землю.
Напомним, в 2013 году на территории Пермского края вступили в силу результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. После этого кадастровая стоимость земельных участков, по словам чиновника, оказалась необоснованно завышенной.
Сейчас налог на землю в муниципальных образованиях составляет 0,3% от кадастровой стоимости. «Мы предлагаем установить льготный период на время строительства домов. Срок этого периода муниципалитеты будут определять самостоятельно. Мы предлагаем сделать льготную ставку вплоть до коэффициента равного нулю, чтобы облегчить финасовое положение многодетных семей во время строительства дома», — пояснил Николай Гончаров.
По словам чиновника, также будет проведена кадастровая оценка земельных участков, чтобы привести стоимость земель в соотвествии с рыночной.