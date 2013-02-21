Проведению VIII Камского форума недвижимости помешал грипп

Похоже, грипп стал причиной малочисленности участников форума. Вчера, 20 февраля, в открытии форума приняли участие единицы. Сказать, что сегодня залы ломятся от участников рынка недвижимости, будет серьезным преувеличением. На заседании по теме «Подготовка территории» присутствует порядка 40 человек, 10 из которых — это журналисты и докладчик.