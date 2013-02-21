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Posted 21 февраля 2013, 04:45

Published 21 февраля 2013, 04:45

Modified 2 марта 2023, 16:48

Updated 2 марта 2023, 16:48

Проведению VIII Камского форума недвижимости помешал грипп

21 февраля 2013, 04:45
Выступления экспертов срываются, а на заседаниях порой не набирается и 30 слушателей.

VIII Камский форум недвижимости проходит при полупустых залах. По словам Виктора Суетина, который является модератором нескольких секций форума, докладчики, указанные в программе форума звонят с сообщениями, что заболели гриппом и не могут выступить на мероприятии. Из-за их отсутствия приходится менять программу секций.

Похоже, грипп стал причиной малочисленности участников форума. Вчера, 20 февраля, в открытии форума приняли участие единицы. Сказать, что сегодня залы ломятся от участников рынка недвижимости, будет серьезным преувеличением. На заседании по теме «Подготовка территории» присутствует порядка 40 человек, 10 из которых — это журналисты и докладчик.

#Недвижимость#Грипп#Эпидемия
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