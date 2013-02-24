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Posted 24 февраля 2013, 04:48

Published 24 февраля 2013, 04:48

Modified 2 марта 2023, 16:47

Updated 2 марта 2023, 16:47

Собственник помещения заварил окна в магазине «Пиотровский»

24 февраля 2013, 04:48
Из-за этого руководство магазина накануне ночевало не дома.

Накануне рабочие, которых нанял собственник помещения, заварили окно в зале художественной литературы книжного магазина «Пиотровский». Об этом пишет «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на слова директора по развитию магазина Дениса Корнеевского.

Из-за опасений, что арендодатель заварит остальные окна и входную дверь, руководство магазина вчера вечером приняло решение ночевать в помещении.

Тем временем, новое помещение для магазина уже найдено. По словам Дениса Корнеевского, скорее всего, в понедельник будет подписан договор с новым арендодателем. После этого «Пиотровский» начнет переезжать.

#Общество#Собственность#Магазин#Окна#Пиотровский
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