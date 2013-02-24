Собственник помещения заварил окна в магазине «Пиотровский»

Posted 24 февраля 2013, 04:48
Published 24 февраля 2013, 04:48
Modified 2 марта 2023, 16:47
Updated 2 марта 2023, 16:47
Накануне рабочие, которых нанял собственник помещения, заварили окно в зале художественной литературы книжного магазина «Пиотровский». Об этом пишет «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на слова директора по развитию магазина Дениса Корнеевского.
Из-за опасений, что арендодатель заварит остальные окна и входную дверь, руководство магазина вчера вечером приняло решение ночевать в помещении.
Тем временем, новое помещение для магазина уже найдено. По словам Дениса Корнеевского, скорее всего, в понедельник будет подписан договор с новым арендодателем. После этого «Пиотровский» начнет переезжать.