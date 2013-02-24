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Posted 24 февраля 2013, 05:01

Published 24 февраля 2013, 05:01

Modified 2 марта 2023, 16:47

Updated 2 марта 2023, 16:47

Заксобрание Пермского края внесло изменения в региональный закон о такси

24 февраля 2013, 05:01
Покрытие наружной поверхности кузова такси должно быть желтым, черным или белым.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении приняли изменения в региональный закон о такси.

Внесенные изменения касаются закрепления необходимости оборудования такси таксометрами только в случае, если плата за пользование такси определяется в соответствии с показателями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки или фактического времени пользования легковым такси.

Также уточнены обязательные требования к транспортному средству, касающиеся покрытия наружной поверхности кузова. Покрытие наружной поверхности кузова должно быть желтым, черным или белым. При этом вне зависимости от цвета кузова двери машины должны иметь желтый цвет. Данное требование планируется ввести с 1 мая 2013 года.

#Авто#Такси#Законодательное собрание#Закон
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