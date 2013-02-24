Заксобрание Пермского края внесло изменения в региональный закон о такси

Также уточнены обязательные требования к транспортному средству, касающиеся покрытия наружной поверхности кузова. Покрытие наружной поверхности кузова должно быть желтым, черным или белым. При этом вне зависимости от цвета кузова двери машины должны иметь желтый цвет. Данное требование планируется ввести с 1 мая 2013 года.

