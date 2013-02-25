Между переносом зоопарка и камским форумом изучаем пермских бродяг

Главное событие недели, а для кого-то и года — VIII Камский форум недвижимости. Форум закончился, а новости с него остались. Впервые пермякам показали жилой комплекс «Галактика» (ООО «Комстрин-Пермь»), жилой дом на Куйбышева, 61 от «Ренова-СтройГруп» и «Дом на Вознесенской» (ОАО «ГлавСтройИндустрия»), вторую очередь жилого комплекса «Акварели» (ООО «ОСТ-Дизайн»). Звездой ярмарки недвижимости в этом году стал жилой комплекс «Порт Сити». Рассказывают, что его застройка начнется в июне этого года, а продажи квартир стартанут в августе. Ахтунг! Для жилья класса «эконом-плюс» цены кусаются — по словам представителей компании, 1 «квадрат» обойдется покупателю в 63 тыс. рублей.