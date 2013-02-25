Между переносом зоопарка и камским форумом изучаем пермских бродяг

Posted 25 февраля 2013, 10:15
Published 25 февраля 2013, 10:15
Modified 2 марта 2023, 16:47
Updated 2 марта 2023, 16:47
Хорошая новость: массовые отравления пермяков тортиками «Старая Прага» вроде бы закончились. Они обязаны были закончиться уже после той антирекламной кампании, которую вокруг этого названия развернули СМИ — пройдет много времени, прежде чем пермяки вновь начнут есть торты этой марки. Роспотребнадзор выдвинул версии произошедшего и пообещал наказать производителя.
Давайте прощаться с «Ледовой Голландией». За несколько месяцев городок превратился из предмета восхищения губернатора Виктора Басаргина в скандальный проект, который вызвал вопросы контрольно-счетной палаты и пермяков, набивших недетские шишки на горках. Демонтаж ледового городка начался сегодня ночью и продлится еще неделю.
Однозначно самая смешная новость недели — пермское казачество хочет поскорее перенести пермский зоопарк с архиерейского кладбища. Это надо читать своими глазами.
Наша журналистка Лилия Безматерных собрала в кулак все мужество и отправилась в ночлежку для пермских бродяг. Публика там подобралась взыскательная — бомжи жаловались на жизнь, вымогали деньги, а кое-кто скрывался от полиции.
В распоряжении редактора раздела «Авто» Анастасии Вяткиной оказались данные по итогам продаж автомобилей в 2012 году. Для удобства мы разбили их по разделам: «Премиальные войны» (какие бренды развернули битву за первые места в рейтинге продаж дорогих автомобилей) и «попса и эксклюзивы» (привычные для Перми модели и автомобили, которые покупают, чтобы выделиться).
Разумеется, начали минувшую неделю мы с того, что взяли в руки калькулятор и дотошно подсчитали успехи и неудачи пермских автодилеров в 2012 году. Завтра-послезавтра читайте на Properm.ru о лидерах и аутсайдерах продаж новых моделей.
Вместе с преданными поклонниками марки Opel раскладываем по полочкам новинку — Opel Mokka в классе субкомпактных кроссоверов. Впервые в истории Properm.ru — семь человек за рулем.
Да, загляните на «пермское знакомство». Рассматриваем со всех сторон «бюджетный седан» Citroen C-Elysee.
Главное событие недели, а для кого-то и года — VIII Камский форум недвижимости. Форум закончился, а новости с него остались. Впервые пермякам показали жилой комплекс «Галактика» (ООО «Комстрин-Пермь»), жилой дом на Куйбышева, 61 от «Ренова-СтройГруп» и «Дом на Вознесенской» (ОАО «ГлавСтройИндустрия»), вторую очередь жилого комплекса «Акварели» (ООО «ОСТ-Дизайн»). Звездой ярмарки недвижимости в этом году стал жилой комплекс «Порт Сити». Рассказывают, что его застройка начнется в июне этого года, а продажи квартир стартанут в августе. Ахтунг! Для жилья класса «эконом-плюс» цены кусаются — по словам представителей компании, 1 «квадрат» обойдется покупателю в 63 тыс. рублей.
Прибыль пермских банков упала почти на 50%. В чем причина? Ответ на этот вопрос искала редактор раздела «Банки» Наталья Варламова. Еще один спецпроект — позиции пермских банков в рейтинге российских банков по итогам 2012 года.
В заключение страничка истории. Кто видел, как Архиерейское кладбище превратили в зоопарк? Кто знает, почему это произошло? Раскрываем этот процесс в фоторепортаже.