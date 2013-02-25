Олег Чуркин поговорит с пермяками о безопасности на дорогах

Граждане могут обратиться к начальнику ГИБДД по Пермскому краю и к другим ответственным за безопасность на дорогах в общественной приемной Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

В четверг, 28 февраля, с 13:00 до 15:00 в здании «Дома офицеров» (Сибирская, 59) будет работать общественная приемная Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю для населения по вопросам повышения безопасности дорожного движения в г. Перми. Прием будет вести начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Олег Чуркин. В общественной приемной будут участвовать заместители начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю по направлениям деятельности, начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, представители администрации г. Перми. ГИБДД по Пермскому краю приглашает граждан, представителей общественных организаций и юридических лиц, кому не безразлично состояние дорожно-транспортного травматизма в г. Перми, принять участие в обсуждении данной проблемы, разработке мер реагирования на сложившуюся ситуацию. Обращения граждан по вопросам повышения безопасности дорожного движения будут приниматься до 27 февраля с 09.00 до 17.00 час. по телефону 263–30–24 или 263–31–01.